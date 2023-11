Super Nintendo World in Spanien? Es gibt Schilder, die auf Port Aventura hinweisen

HQ

Als wir vor etwas mehr als einem Jahr über den Bau der Uncharted-Achterbahn in Port Aventura sprachen, gab es bereits Gerüchte, dass der Themenpark Tarragona in Gesprächen war, um von Universal übernommen zu werden (zu dem er in der Vergangenheit gehörte). Und schon damals sehnten wir uns in unseren kühnsten Träumen nach einem Super Nintendo World Park , wie es ihn bereits in Los Angeles und Osaka (und sehr bald auch in Singapur) gibt.

Obwohl bisher weder Inverindustrial, die derzeitigen Eigentümer von Port Aventura noch Universal eine offizielle Ankündigung gemacht haben, scheint es eine Tatsache zu sein, dass die Schlüsselübergabe in naher Zukunft stattfinden wird. Das spanische Medium Nintendúo berichtet, dass am vergangenen Montag der Präsident von Universal Destinations & Experiences die Einrichtungen besuchte und das Unternehmen Patente für seine eigenen Systeme für seine berühmtesten und exklusivsten Attraktionen angemeldet hat, wie z.B. die digitalen Warteschlangen der Gringotts-Attraktion in Harry Potter, die Beleuchtung der Velocicoaster-Attraktion in Jurassic World, oder die Augmented-Reality-Systeme der Mario Kart-Attraktion.

Da es noch keine offizielle Ankündigung gibt, müssen wir alles mit Vorsicht genießen. Aber die Abfolge von "Zufällen" deutet darauf hin, dass Spanien bald die Heimat der ersten Super Nintendo World in Europa sein könnte.

Und die Zukunft gehört nicht nur Mario, denn im nächsten Jahr wird die Super Nintendo World um einen neuen Bereich erweitert, der Donkey Kong gewidmet ist.