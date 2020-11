Super Nintendo World: Große Eröffnung im Februar 2021

You're watching Werben

Wir wissen natürlich, dass es heutzutage schwierig ist, irgendwohin zu reisen. Die Angst vor einer Ansteckung mit dem gefährlichen Coronavirus hat dazu geführt, dass die meisten Menschen Vorsichtsmaßnahmen ergriffen haben und zuhause in den eigenen vier Wänden bleiben. Um die Vorfreude auf eine bessere Zeit zu befeuern, lohnt ein Blick nach Japan, denn dort wird nächstes Jahr der erste offizielle Nintendo-Vergnügungspark "Super Nintendo World" eröffnet.

Nintendo und Universal Studios präsentierten am Morgen offizielles Bildmaterial des Themenparks, der am 4. Februar in den Universal Studios außerhalb von Osaka Besuchern die Pforten öffnen. Ähnliche Parks werden in Kalifornien und Florida geplant, doch aufgrund der weltweiten Gesundheitssituation haben die Arbeiten in den Vereinigten Staaten noch nicht einmal begonnen.