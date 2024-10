Super Nintendo World eröffnet im Mai 2025 in Florida

HQ

Wenn Sie gerade erst angefangen haben, über Ihren Urlaub im Jahr 2025 nachzudenken, haben wir einen Vorschlag für Sie. Da du Gamereactor gelesen hast, magst du wahrscheinlich Spiele, und dann scheint eine Florida-Reise etwas zu sein, das du in Betracht ziehen solltest.

Via Instagram gibt das Universal Orlando Resort bekannt, dass seine große Themenpark-Initiative Universal Epic Universe am 22. Mai eröffnet wird, wobei einer der fünf abgedeckten Bereiche die Super Nintendo World ist. Ähnliche Parks gibt es bereits in den Universal Studios Japan (Osaka) und den Universal Studios Hollywood (Los Angeles), was dies zur dritten Super Nintendo World macht.

Weitere Informationen zum Orlando-Konzept finden Sie auf der offiziellen Website des Freizeitparks unter diesem Link.