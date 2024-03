Super Monkey Ball: Banana Splitz Erotik-DLC scheint für immer verschwunden zu sein

HQ

Es wird immer schwieriger, Videospiele zu erhalten, da physische Kopien nicht mehr der Standard sind - und selbst wenn Sie tatsächlich eine kaufen, gibt es keine Garantie dafür, dass die Discs tatsächlich ein spielbares Spiel enthalten. Das bedeutet, dass bei geschlossenen Servern viele Spiele für die Zeit verloren gehen.

Dazu gehören auch DLCs, die eigentlich noch schwieriger für die Zukunft zu bewahren sind, da es sich manchmal um Bonusinhalte oder einfach nur um gesponserte Gegenstände handelt. Jetzt versucht der Good Vibes Gaming-Moderator Jon Cartwright, ein wirklich seltenes und sehr seltsames DLC-Stück zu finden, das er für die Zukunft bewahren kann.

Es handelt sich um den PS Vita-Titel Super Monkey Ball: Banana Splitz aus dem Jahr 2012, der in Japan tatsächlich ab 15 Jahren freigegeben wurde. Und das lag nicht daran, dass die japanische Ratingagentur es beängstigend fand, dass bunte Affen in Bällen in einem Puzzlespiel von einer Kante rollen könnten, sondern daran, dass das Spiel Stufen hatte, die auf dem Körper des Magazinmodells Yukie Kawamura basierten, wie z.B. ihre Brüste als Hindernisse.

Dies waren angeblich sehr schlechte Levels (die mit der PS Vita-Kamera erstellt wurden) und nie außerhalb Japans veröffentlicht wurden, und du kannst dir eines davon hier ansehen. Bisher hat Cartwright keine Hilfe für X bekommen, und wir gehen davon aus, dass dieser DLC für immer verloren sein könnte. Es ist zwar definitiv nicht das wichtigste Stück Spielegeschichte (etwas, das viele wahrscheinlich gerne vergessen würden), aber es ist immer noch Geschichte und es wird wahrscheinlich noch viel bedeutendere DLCs geben, die in naher Zukunft für immer verschwinden werden.

Was denkst du, sollte die Spielegeschichte bewahrt werden, um daraus zu lernen und sich zu erinnern, oder ist es in Ordnung, wenn etwas für immer verloren geht?

