News

Super Monkey Ball Banana Rumble

Super Monkey Ball Banana Rumble, um eine Erweiterung mit Sonic the Hedgehog-Charakteren hinzuzufügen Sonic, Tails, Knuckles, Knuckles, Amy und zwei noch nicht angekündigte Charaktere werden in den kommenden Monaten erscheinen, nach dem Switch-Start am 25. Juni.