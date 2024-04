Super Monkey Ball Banana Rumble im neuen Multiplayer-Trailer

HQ

Es wurde erstaunlich wenig darüber gesprochen, dass ein neues Monkey Ball-Spiel auf dem Weg ist, das in genau zwei Monaten Premiere feiert. Während der Nintendo Partner Direct im Februar kündigte Sega Super Monkey Ball Banana Rumble für Switch an, das unter anderem die Möglichkeit bietet, dass 16 Affen in Bällen gleichzeitig in dem Balance-anspruchsvollen Spiel gegeneinander antreten.

Jetzt haben wir einen neuen Trailer, der zeigt, wie das in den fünf enthaltenen Partyspielen aussieht und funktioniert (eines davon ist das Highlight Monkey Race), und es sieht so aus, als wäre es ein absolut entzückendes Durcheinander. Überzeugen Sie sich selbst.

Super Monkey Ball Banana Rumble feiert am 25. Juni exklusiv für Switch Premiere (obwohl wir vermuten, dass es später in weiteren Formaten erscheinen wird).