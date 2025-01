Super Monkey Ball Banana Rumble bekommt Besuch von Among Us

HQ

Super Monkey Ball Banana Rumble wurde im Sommer 2024 veröffentlicht und bot ein etwas klassischeres, aber vollgepacktes Monkey Ball -Gameplay, das von Anfang an mehrere Gastcharaktere aus Segas eigenen Franchises und später auch Charaktere wie Godzilla und Hatsune Miku hatte.

Jetzt ist es Zeit für eine weitere Zusammenarbeit, und via Instagram gibt Sega bekannt, dass sie sich mit InnerSloth für einen Among Us Gastauftritt zusammengetan haben. Du spielst als Crewmate, Bananen werden gegen Pizzastücke getauscht, und in einem kurzen Video im Beitrag unten kannst du dir ansehen, wie das aussieht.

Die Among Us -Kollaboration ist jetzt verfügbar, also ladet sie herunter und peppt Super Monkey Ball Banana Rumble auf.