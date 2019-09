Super Monkey Ball: Banana Blitz HD erhält verrückte ''Monkeymentary''

Super Monkey Ball ist nicht gerade als das seriöseste Franchise bekannt, doch Sega's neuste ''Monkeymentary'' für Super Monkey Ball: Banana Blitz HD, befindet sich auf einem völlig neuen Level.

In dem Video sehen wir, wie reale Schauspieler sich auf das Spiel vorbereiten. Das Original erschien 2006 auf der Wii, nun erscheint das Spiel am 29. Oktober ebenfalls auf der PS4, Switch und Xbox One. Auch eine Steam-Version ist für den Winter geplant.

Auch wenn uns der Trailer hauptsächlich Live-Action präsentiert, erhalten wir zum Schluss Einblicke in das Gameplay.

Freut ihr euch bereits darauf zum verrückten Super Monkey Ball zurückzukehren?

