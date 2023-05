Super Mega Baseball 4, um im Juni alles größer zu machen

Wir nähern uns sechs Wochen seit dem Start von MLB The Show 23, also ist es an der Zeit, mehr Arcade-Baseball und alberneren Baseball zu bringen.

Das denken zumindest die Entwickler von Metalhead, denn sie haben angekündigt, dass Super Mega Baseball 4 am 2. Juni für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und Nintendo Switch erscheinen wird. Ja, wir sind nur noch einen Monat vom nächsten Eintrag in der beliebten Serie entfernt, weshalb diese Ankündigung zusammen mit einem Gameplay-Trailer kommt, der die verbesserte Grafik, eine Handvoll der "200 überlebensgroßen" ehemaligen Profis, die zum Start verfügbar sein werden, und einige der neuen Stadien zeigt. Die Pressemitteilung enthüllt auch, dass das Spiel generationenübergreifendes Matchmaking in Pennant Race und Online Leagues unterstützen wird, so dass es so aussieht, als würde EA die Entwickler nach dem Kauf vor zwei Jahren weiterhin ihr Ding machen lassen.