Super Meat Boy 3D wird weder Cross-Save noch Cross-Progression bieten

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Da Super Meat Boy 3D jetzt am Horizont ist und bereits am 31. März erscheinen soll, suchen Sie vielleicht nach einigen wichtigen Antworten im Zusammenhang mit dem Spiel. Wir waren es auch, und da der Plattformer auf PC, PS5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch 2 debütiert, sind wir besonders daran interessiert zu wissen, ob es irgendeine Form von Cross-Progression oder Cross-Save zwischen den verschiedenen Versionen geben wird.

Das war eine Frage, die wir Dominik Plaßmann, CEO und Mitgründer des Entwicklers Sluggerfly, stellten, worauf er uns klar sagte: "Das ist im Moment nicht geplant."

Um dies zu ergänzen und mit der ewigen Diskussion über künstliche Intelligenz im Hinterkopf, haben wir auch Plaßmann nach der Haltung des Entwicklers zu KI gefragt, woraufhin er uns mitteilte, dass es in seinen Projekten keine KI-generierten Assets geben wird.

"Wir sehen KI als Werkzeug, das in bestimmten Bereichen nützlich sein kann, aber nicht als etwas, das überall eingesetzt werden sollte. Zum Beispiel würden wir keine KI-generierten Assets in unsere Spiele aufnehmen."

Mit Super Meat Boy 3D am Horizont können Sie in den kommenden Tagen mit mehr Berichterstattung rechnen, und ebenso sollten Sie unser kürzliches vollständiges Interview mit Sluggerfly nicht verpassen, in dem wir über Schwierigkeit, die Anzahl der verfügbaren Welten, Speedrunning und mehr sprechen.