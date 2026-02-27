Super Meat Boy 3D kommt zu Nintendo Switch 2

HQ

Team Meat hat gerade angekündigt, dass das mit Spannung erwartete nächste Kapitel der Super Meat Boy-Reihe nicht nur auf PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheinen wird, sondern auch auf der Nintendo Switch 2.

Wir haben noch keinen festen Starttermin für das Projekt, da wir nur wissen, dass das Spiel irgendwann in diesem Jahr erscheinen wird, aber wenn es doch erscheint, ist die gute Nachricht, dass du das Abenteuer unterwegs mit Nintendos aktueller Hardware erleben kannst.

Zur Feier dieser Ankündigung wurde ein neuer Trailer zum Spiel veröffentlicht, der mehr von dem zermürbenden, anspruchsvollen, blutigen und erdrückend schweren Plattforming zeigt, das Sie unten sehen können. Außerdem wurde bestätigt, dass die Deathcore-Band Despised Icon den Soundtrack für das Spiel erstellt, wobei Mitglied Steve Marcois über diese Partnerschaft mit folgender Erklärung spricht:

"Als lebenslanger Gamer war es eine große Ehre, am Soundtrack von Super Meat Boy 3D beteiligt zu sein, wenn auch eine wahre Prüfung der Ausdauer. Wir haben vor zwei Jahren mit der Arbeit an diesem Song begonnen, und ich muss sagen, ich bin mehr als zufrieden, wie es sich ausgezahlt hat, während wir die Emotion der Geschichte einfangen konnten. Ich hoffe, unsere Bemühungen werden durch das Lied spürbar gemacht und dass du das Spiel genauso genießen wirst wie ich."

Freust du dich auf Super Meat Boy 3D ?