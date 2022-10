Super Mario-Fan macht Remake mit Chris Pratt als Mario

HQ

Manchmal tauchen bizarre Projekte im Internet auf - und sie sind normalerweise großartig. Jetzt haben wir ein großartiges Beispiel: ein Super Mario Brothers Remake mit Chris Pratt, und es sieht fantastisch aus. Wenn Sie mehr davon sehen möchten, wie dies tatsächlich aussehen könnte, können Sie es unten überprüfen, und wir bitten Sie dringend, dies zu tun, da dies großartig ist.

Die Demo wurde von Re-Imagined Games erstellt, der schreibt:

"Ich bin ein lebenslanger Nintendo-Fan und freue mich sehr auf den Super Mario-Animationsfilm von Illumination und Nintendo! Also beschloss ich, eine Art Fan-Projekt zu machen, während wir alle auf einen Trailer warteten. Aber dann begann ich mich zu fragen, wie es aussehen würde, wenn Chris Pratt, Charlie Day, Anya Taylor-Joy, Jack Black und Keegan-Michael Key tatsächlich diese Charaktere in einem realistischen Pilzkönigreich wären. Das schien eine unglaublich lustige Idee zu sein, und deshalb versuche ich, dieses Spiel zu machen. Ohne Erfahrung in der Spieleentwicklung lerne ich die unwirkliche Engine von Grund auf neu und erlerne alle anderen Fähigkeiten, die ich auf dem Weg kann, um dies zu einem legitim großartigen Actionspiel zu machen!"