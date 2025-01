Super Mario World Soundtrack wird in Japan auf Vinyl veröffentlicht

Warner Music hat angekündigt, dass sie den Super Mario World -Soundtrack am 30. April in Japan auf Vinyl neu auflegen werden. Die Musik, die ursprünglich in dem Land auf CD veröffentlicht wurde, enthielt nicht nur den Soundtrack des Spiels, sondern auch eine Reihe von Soundeffekten und Kompositionen aus den ersten drei Titeln der Franchise – etwas, das laut Tower Records auch auf der Vinyl enthalten sein wird.

Insgesamt umfasst die Veröffentlichung 179 Tracks, die sich auf drei Vinyl-Schallplatten verteilen. Die erste CD ist Jazz-Arrangements von Koji Kondos berühmtesten Songs gewidmet, die ursprünglich in den frühen 90er Jahren vom Dragon Quest-Komponisten Koichi Sugiyama und der japanischen Jazz-Legende Sadao Watanabe produziert wurden. Die zweite Disc enthält die bereits erwähnte Musik aus Super Mario Bros. 1-3 sowie den ersten Teil des Soundtracks,Super Mario World der auf beiden Seiten der dritten Platte fortgesetzt wird.

Der Preis für den Vinyl-Soundtrack liegt bei 11.000 Yen und kann für Interessierte bereits vorbestellt werden.

Ist das etwas, das Sie in Betracht ziehen würden?