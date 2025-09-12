Super Mario Wonder erscheint für Nintendo Switch 2 und fügt einen neuen Minispiel-DLC für Themenparks hinzu

HQ

Die heutige Nintendo Direct am Freitag, den 12. September 2025, sorgt mit der Ankündigung einer ganzen Reihe neuer Funktionen des Unternehmens zur Feier des 40-jährigen Jubiläums der Veröffentlichung von "Super Mario Bros." für eine Menge Pilze. Wir bekommen ein neues Mario Tennis, neue Versionen von Super Mario Galaxy, den ersten Teaser-Trailer für die Fortsetzung von Der Super Mario Bros. Film... Und auch zusätzliche Inhalte für einen der neuesten Hits des Klempners.

Die Rede ist von Super Mario Bros. Wonder - Nintendo Switch 2 Edition, die im Frühjahr 2026 auf Nintendos neue Konsole kommen wird. Yoshiaki Koizumi hat den Inhalt vorgestellt, der neue, noch nicht angekündigte Funktionen hinzufügen wird (sie werden bald angekündigt), sowie einen neuen Inhalt namens Meet up in Belabel Park.

Dieser DLC scheint ein neuer Platz im Blumenkönigreich zu sein, auf dem Mario und seine Freunde einige lustige und friedliche Momente genießen können, während sie gegen Bowser kämpfen und die Wunderblüten zurückholen. Wenn du dich mit bis zu drei Freunden in lustigen Koop-Minispielen zusammenschließt, musst du dich koordinieren, gegen einen gemeinsamen Feind schießen und vieles mehr.

Als Schmankerl für die Kleinen zu Hause kündigte Koizumi außerdem an, dass die sprechende Blume auch in ein interaktives Spielzeug verwandelt wurde und im Frühjahr über den My Nintendo Store in den Handel kommen wird.

Bist du bereit, Super Mario Wonder in einer erweiterten Version für Nintendo Switch 2 zu spielen?