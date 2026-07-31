Super Mario Sunshine erscheint nächsten Monat zusammen mit neuen Virtual Boy-Titeln auf der Nintendo Switch Online

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Nintendo Switch Online erhält nächsten Monat ein umfangreiches Update, da es Super Mario Sunshine zu seinem Classics-Label bringt, zusammen mit zwei bisher unveröffentlichten Spielen für den Virtual Boy. Super Mario Sunshine erscheint am 13. August, während die Virtual Boy-Spiele früher, am 4., erscheinen.

Super Mario Sunshine wird über den Nintendo Classics-Teil des Nintendo Switch Online Expansion Pack verfügbar sein, der für die Nintendo Switch 2 erscheint. Früher konnte der klassische Plattformer nur über die Originalversion oder auf der inzwischen eingestellten 3D All-Stars Collection gespielt werden. Die beiden Spiele, die für Virtual Boy erschienen sind, wurden nie veröffentlicht und sind D-Hooper und Zero Racers.

Zero Racers war tatsächlich ein Spin-off von F-Zero, das fertiggestellt wurde, aber nie veröffentlicht wurde. Sobald der Virtual Boy zurückkehrt, werden die meisten der auf der Plattform veröffentlichten Spiele an uns zurückgegeben sein. Es ist unwahrscheinlich, dass einige der finalen Spiele, wie Waterworld, zu NSO gelangen, da sie auf lizenzierten IPs basieren. Außerdem, betet wirklich jemand für ein Waterworld-Spiel?