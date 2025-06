Schluss mit Rematch: Super Mario Strikers erscheint nächste Woche für Nintendo Switch Online

Während der Sommer in Europa traditionell eine langsamere Zeit für den Fußball ist, da viele Ligen eine Pause einlegen und stattdessen den internationalen Spielen den Vorrang einräumen, ist dies in diesem Jahr etwas anders, da die Klub-WM in vollem Gange ist. Dies, kombiniert mit der kürzlichen Einführung von Sloclaps Rematch, hat dazu geführt, dass der Fußball im Moment in der realen und virtuellen Welt König in der Sportwelt ist, und die neueste Entwicklung wird dies nur noch verstärken.

Nintendo hat bekannt gegeben, dass Super Mario Strikers bereits am 3. Juli in die GameCube-Reihe von Nintendo Switch Online + Erweiterungspakets aufgenommen wird. Das Originalspiel, das zu einer Reihe von Fortsetzungen führte, darunter das jüngste Mario Strikers: Battle League Football, wird auf den Dienst kommen und, wie Nintendo es ausdrückt, Folgendes bieten:

"Die Matches entfalten sich mit glühender Geschwindigkeit, Intensität und vertrauten Gegenständen wie Panzer und Pilzen, um dir einen Schub beim Vernichten deines Gegners zu geben. Aber der wahre Schlüssel zum Sieg ist der Super Strike, ein kraftvoller Schuss, der dir zwei Punkte auf einmal einbringen kann! Stürze dich mit der einfachen Steuerung, verbessere deine Techniken und gehe mit Mario und seinen Freunden auf den Platz!"

Da die Veröffentlichung fast da ist, sieh dir den Ankündigungstrailer unten an.