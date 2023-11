Super Mario RPG Vorschau: Moderne Verbesserungen werten dieses beliebte RPG auf

HQ

Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars ist vielleicht eines der einzigartigsten und ungewöhnlichsten Mario-Erlebnisse, die es je gegeben hat. Während wir uns daran gewöhnt haben, dass der Klempner mit dem roten Hut und seine Freunde in Plattformern herumspringen und springen, in Kart-Rennern herumsausen und in Party- und Sportspielen gegeneinander antreten, wurde die Idee, diese Charaktere auf ein weitläufiges RPG-Abenteuer zu schicken, nie wirklich weiter erforscht. Nintendo hat dieses RPG jedoch seit seinem Debüt auf dem SNES im Jahr 1996 auf vielen verschiedenen Plattformen neu gestartet, und später in diesem November werden wir wieder ein ähnliches Angebot erhalten, wenn Super Mario RPG auf Nintendo Switch landet.

Dies ist das komplette Erlebnis, das wir im Laufe der Jahre kennen und lieben gelernt haben, aber es wurde überarbeitet, um es an die hybride Plattform anzupassen, und das bedeutet, dass es eine bessere und detailliertere Grafik und eine beeindruckendere Leistung bietet, während die hervorragenden Gameplay-Systeme und die Erzählung beibehalten werden, die dieses Spiel so ikonisch gemacht haben. Während ich euch in ein paar Wochen meine vollständigen Gedanken zu Super Mario RPG mitteilen kann, darf ich ein wenig über den ersten Teil des Spiels plaudern, um zu verraten, wie sich dieser Titel im Jahr 2023 entwickelt.

Es sollte gleich gesagt werden, dass sich Super Mario RPG in seinem übergreifenden Stil sehr veraltet anfühlt. Dies ist ein Spiel aus der Mitte der 90er Jahre, daher verfügt es über ein RPG-Design, das sehr starr ist und sich nicht durch die Auswahl und Intuition des Spielers auszeichnet. Während das ursprüngliche Spiel von japanischen RPG-Experten bei Square entwickelt wurde (bevor sie zu Square Enix wurden), kann Super Mario RPG nicht mit Octopath Traveler II mithalten zum Beispiel, wo die Erzählung so kompliziert gewunden und doch so aufgebaut ist, dass der Spieler sie so erleben kann, wie es ihm passt. Nein, dies ist ein Spiel, in dem du hauptsächlich einer Handlung folgst, und der RPG-Aspekt des Spiels kommt in den kleineren Nebenquests und Aktivitäten zum Ausdruck, die du finden und abschließen kannst, sowie in der Fortschritts- und Charakteranpassungssuite.

Aber nur weil Super Mario RPG nicht so komplex und genial rüberkommt, heißt das nicht, dass es nicht funktioniert. Während einige RPGs ehrlich gesagt zu groß für ihre Stiefel sind, möchte Super Mario RPG stattdessen sehr raffiniert sein, wie es narrative und Gameplay-Elemente bietet. Zu diesem Zweck bekommst du eine fesselnde Handlung, die sich nicht aufgebläht anfühlt oder als würden Elemente fehlen, du bekommst ein Gameplay, das herausfordernd sein kann, aber keinen Statistik-Abschluss erfordert, um es zu verstehen, und das alles zusätzlich zu den charakteristischen Minispielen und Ereignissen, die sich so grundlegend Mario anfühlen, dass sich der Titel einladend und vertraut anfühlt.

Die Idee von Super Mario RPG ist es, eine Sammlung von Charakteren, angeführt von Mario, auf ein Abenteuer zu führen, bei dem es darum geht, Princess Peach zu retten und die Star Road zu reparieren, indem Exor the Giant und seine Smithy Gang besiegt werden, die sie bei ihrer Belagerung von Bowser's Keep. Dies führt die Bande durch die ganze Welt, um alle möglichen interessanten Orte zu besuchen, sei es das Mushroom Kingdom, Moleville, Tadpole Pond und darüber hinaus, alles in der Hoffnung, Sternenstücke zu finden, die für die Reparatur der Star Road notwendig sind.

Die Orte, die du im Laufe der Geschichte besuchen wirst, sind wunderbar detailliert und wirklich charmant. Die Charaktere, mit denen man sich unterhalten kann, sind entzückend und führen oft zu interessanten Gesprächen, die einen in die Richtung von Geheimnissen weisen können, und das überträgt sich auch auf die Gruppe von Helden, die aneinander abprallen. Hinzu kommt, dass die Gegnervielfalt fantastisch ist und du ständig gegen verschiedene Feinde antreten musst, die jeweils ihre eigenen Angriffe und Schadensresistenzen haben, was bedeutet, dass du im Laufe des Spiels lernen musst, um den besten Weg zu finden, um Bedrohungen zu überwinden.

Während Super Mario RPG jedes seiner einzigartigen Gameplay-Features und -Systeme gut erklären kann, ist es ein Spiel, das ein wenig Verständnis dafür erfordert, wie sich diese Old-School-RPGs spielen, da das begrenzte HUD bedeutet, dass Sie oft keine Ahnung haben, wie gut Sie im Kampf sind oder ob der Feind, dem Sie gegenüberstehen, zu mächtig für Sie ist. Die Kampfsysteme sind simpel und rundenbasiert, aber es lässt sich nicht leugnen, dass dies ein Spiel ist, das in vielerlei Hinsicht auf Versuch und Irrtum basiert, und zweifellos könnte es für die Uneingeweihten im RPG-Bereich ziemlich frustrierend werden, sich damit abzufinden.

Nintendo hat versucht, die Kämpfe zu modernisieren und interaktiver zu gestalten, indem sie den Kämpfen ein Action-Commands-System und eine Action-Anzeige hinzugefügt haben. Das hört sich schick an, aber der Aktionsbefehl ist im Grunde nur eine Funktion, mit der du A drücken kannst, wenn einer deiner Angriffe kurz vor der Landung steht, um sie effektiver oder härter zu treffen, und ebenso A drücken kannst, wenn du kurz davor stehst, getroffen zu werden, um den kommenden Schaden zu blocken oder zu begrenzen. Die Aktionsleiste baut darauf auf, indem sie sich mit jedem erfolgreichen Aktionsbefehl stetig füllt, und wenn sie maximiert ist, kannst du eine mächtige Dreifach-Attacke einsetzen, die die Kräfte von drei Mitgliedern deiner Gruppe kombiniert. Es ist cool, aber es definiert sich kaum neu für den RPG-Bereich.

Wie ich bereits erwähnt habe, gibt es Minispiele und zusätzliche Möglichkeiten, das Super Mario RPG-Erlebnis über die Hauptgeschichte hinaus zu erweitern, und dazu gehören die Jagd nach Geheimnissen und die Erledigung kleinerer Nebenaufgaben für NPCs. Aber es beinhaltet auch, Minispiele zu finden, die sich in vielerlei Hinsicht wie Mario Party anfühlen. Das kann das Drücken von Knöpfen sein, um als Yoshi ein Rennen zu gewinnen, oder der Versuch, die richtige Melodie zu spielen, indem man auf Kaulquappen springt, die sich zu Noten auf Noten anordnen. Mit Minecart-Zeitrennen, Fassreiten und Wasserfallklettern gibt es unter anderem eine Vielzahl von Spielmöglichkeiten, die über die Erkundung der Welt und den Kampf gegen Feinde im rundenbasierten Kampfsystem hinausgehen.

Aber jeder, der in der Vergangenheit eine Version von Super Mario RPG gespielt hat, wird mit diesen Funktionen, Systemen und Fehlern mehr als vertraut sein. Was die Nintendo Switch-Version des Spiels so besonders macht, ist die Art und Weise, wie sie an diese moderne Plattform angepasst wurde, und das in Form von glänzenden und auffälligen Grafiken, die Sie überhaupt nicht an ein Spiel denken lassen, das fast 30 Jahre alt ist. Auch die Leistung ist außergewöhnlich, das Spiel läuft flüssig und schnell. Dies ist ein Remake, bei dem man sich fragt, warum so viele andere Nintendo-Klassiker nur ein kleines Upgrade als Remaster erhalten haben.

Bisher, nach nur wenigen Stunden mit Super Mario RPG, ist mir klar, dass Nintendo ein bereits unglaublich beeindruckendes Jahr 2023 mit einem weiteren Gewinner abrundet. Dieses Spiel war schon immer ein Riesenspaß, aber die aktualisierte Grafik und Präsentation sowie die kleinen neuen Mechaniken und Systeme machen dieses Remake zu einem Muss. Ob das ganze Erlebnis dies weiterhin widerspiegeln wird, bleibt abzuwarten, aber bisher hat mich Super Mario RPG definitiv beeindruckt.