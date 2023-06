Super Mario RPG Remake wird im November besser aussehen und klingen

Wir haben in den letzten Jahren Gerüchte über viele Nintendo-Spiele gehört, aber die meisten von ihnen handelten von Remastern und Remakes alter Klassiker. Eine davon wird im November wahr.

Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars bekommt ein Remake für Nintendo Switch und soll am 17. November erscheinen. Der Name wurde sogar zum Besseren umgestaltet, da er nur Super Mario RPG heißen wird. Das ist natürlich noch nicht alles, denn der Trailer zeigt, wie erstaunlich viel besser es aussieht und sogar klingt, dank Yoko Shimomura, der zurückkehrt, um neue Versionen seiner Originalsongs von 1996 zu machen.