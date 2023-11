Super Mario RPG: Eine Anleitung, um alle 39 versteckten Truhen zu finden

HQ

Super Mario RPG ist das Nintendo Switch-Remake eines verlorenen Juwels der alten Schule, das uns mit seinem 90er-Jahre-Stil und seiner wunderschönen Grafik in seinen Bann gezogen hat. Es mag ein bisschen einfach sein, aber einige Geheimnisse sind wie in alten Zeiten verborgen. Willst du all diese schwebenden Truhen finden? Lesen Sie in unserem Leitfaden weiter, um sie alle in die Hände zu bekommen und den Vervollständiger in Ihnen zu befriedigen.

Die Versteckten Truhen sind eine Anspielung auf die klassischen Super Mario Bros. versteckten Blöcke, die nur erscheinen, wenn man an die richtige Stelle springt. Hier sind sie Truhen und haben immer einen saftigen Preis, also lohnt es sich, so viele wie möglich auf dem Weg zu finden.



Tipp, um versteckte Truhen während deiner Quest zu finden: Wenn du den Signalring bekommst (siehe unten, wie du ihn bekommst), wenn er auf einem deiner Gruppenmitglieder ausgerüstet ist (auch wenn es sich um Reserven handelt), wird er dich auf die Existenz eines versteckten Schatzes im aktuellen Gebiet aufmerksam machen, indem er eindringlich sagt: "Es gibt einen versteckten Schatz in der Nähe" Du kannst über die ganze Bühne springen, um zu versuchen, ihn zu finden, Suchen Sie nach verdächtigen Mechanismen oder unzugänglichen Orten... Oder konsultieren Sie diese Anleitung, wenn es keine Möglichkeit gibt oder Sie eine bestimmte vermissen.



Bevor ich Ihnen schließlich sage, wo all die versteckten Schätze sind, sollten Sie wissen, dass es insgesamt 39 im gesamten Super Mario RPG-Spiel gibt. Wenn Sie herausfinden möchten, wie viele Ihnen fehlen, können Sie mit dem Pleaseno im ersten Haus in Monstro Town im ersten Stock sprechen. Es wird dir sagen, dass "du noch XX mehr finden musst, nur damit du es weißt".

Wo sind all die versteckten Truhen in Super Mario RPG?

Folgen Sie den Bildern und Beschreibungen. Die Beschriftungen werden mit der folgenden Legende angezeigt:

Ausschnitt der Karte | Spezifischer Standort | Zu übergebender Gegenstand

1. Region Pilzkönigreich | Pilzburg | Blume

Im Item-Shop wird dir Mrs. Toad im Keller einige der Tricks in diesem Guide beibringen. Dies sollte deine erste geheime Truhe im Spiel sein, und sie verbirgt auch den Alarmring! Das macht alles einfacher, aber auch logisch, wie Sie sehen werden.

2. Pilzkönigreich-Region | Pilzburg | Blume

Aber der zweite ist gleich nebenan. Es stellt sich heraus, dass man auf die Köpfe der Kröten klettern kann: Versuchen Sie, in die Ecke zu springen.

3. Region Pilzkönigreich | Pilzburg | Frosch Münze

Wenn du nicht aufpasst, kann es dich viel Zeit kosten, da diese Burg später im Spiel von Feinden befallen wird. Nutze das, was du beim Klettern auf den Kröten gelernt hast, um die Kante über der Tür zum Thronsaal zu erreichen. Sie können dies zu Beginn und später im Spiel tun.

4. Pilzkönigreich-Region | Der Weg des Banditen | Kerokero Cola

Du musst zwischen der rosafarbenen, sich drehenden Blume und der lila Blume hin- und herspringen, als ob du von einer zur anderen springen wolltest. Die Truhe befindet sich oben, rechts von der ersten.

5. Kaulquappenteich-Region | Rosenstadt | Frosch Münze

Sie nennen sie nicht umsonst Objektläden; In diesem hübschen Dorf verstecken sie auch eine geheime Truhe. Wenn du dich in den hinteren Raum schleichst und ganz oben auf die Regale kletterst, wirst du den Schatz leicht finden.

6. Kaulquappen-Teich-Region | Rosenstadt | Frosch Münze

Sie sind bereits ein Experte im Klettern auf Köpfen. Das musst du tun, um das letzte Haus im Dorf zu erreichen, wo du die Treppe betätigst. Bevor Sie gehen, genießen Sie es, auf das Bett zu springen...

7. Kaulquappen-Teich-Region | Wald-Labyrinth | Frosch Münze

Sobald du Rose Town verlässt, hörst du einen Piepton für den Signalring. Die versteckte Truhe befindet sich auf der linken Seite, auf der kleinen Lichtung.

8. Kaulquappenteich-Region | Wald-Labyrinth | Frosch Münze

Wenn du aus dem ersten Baumstumpf herauskommst, nachdem du auf ein Sprungbrett im ersten unterirdischen Bereich gesprungen bist, links vom Stamm.

9. Kaulquappen-Teich-Region | Wald-Labyrinth | Kerokero Cola

Sieben Baumstümpfe, aus denen Wiggler mit ihren eigenen unterirdischen Räumen auftauchen und eine große Raute bilden. Im Baumstumpf in der linken Ecke findest du unten die Truhe.

10. Kaulquappen-Teich-Region | Wald-Labyrinth | Blume

Auf dem Stumpf der rechten Ecke, zwischen Buzzers und Amanitas, wartet die geheime Truhe im südlichen Bereich auf dich.

11. Kaulquappenteich-Region | Wald-Labyrinth | Nichts!

Auf dem zweiten Baumstumpf auf der linken Seite, in der Ecke vor dem Trampolin.

12. Kaulquappen-Teich-Region | Wald-Labyrinth | Rote Essenz

Diese versteckte Truhe ist aus mehreren Gründen eine der schwierigsten im Spiel. Erstens befindet es sich in einem ziemlich großen Gebiet, beginnend mit dem Pfad von der Kreuzung "Verlorener Wald" mit einem Speicherpunkt bis hin zu einem Bereich mit Baumstümpfen, in den man nicht hineinkommt. Ein zusätzliches Problem ist, dass Sie, wenn Sie am gegenüberliegenden Ende aussteigen, die Karte verlassen und das Labyrinth wiederholen müssen, wenn Sie nicht gespeichert haben. Darüber hinaus ist es der einzige Schauplatz im gesamten Remake, der sich gegenüber dem Originalspiel geändert hat, so dass es sich nicht lohnt, sich an das zu erinnern, woran man sich von damals erinnert, oder an die klassischen Guides, die man sich ansieht. Werfen Sie einen Blick auf das Bild, denn ähnlich wie die erste Truhe im Labyrinth erwartet Sie der versteckte Schatz auf der linken Seite, sobald Sie ihn betreten. Der Preis lohnt sich: Die rote Essenz verleiht einem Charakter drei Runden lang Unbesiegbarkeit, ideal für Feinde wie Culex oder solche, die später im Spiel auftauchen.

13. Kaulquappen-Teich-Region | Rohrgewölbe | Frosch Münze

Du wirst unbemerkt bleiben, wenn du versuchst, die Piranha-Pflanzen um jeden Preis zu meiden, aber in dieser Reihe von sechs Rohren, in einer weiteren Anspielung auf SMB, kannst du dich durch die zweite schleichen. Wenn du nach unten gehst, siehst du einen erhöhten Gehweg, den du anscheinend nicht erreichen kannst. Springe kurz vor dem ersten Kachel und es erscheint eine gelbe Hebebühne. Wenn du im hohen Gang bist und vom zweiten Stein springst, erscheint die Truhe. Aber warte, dein Ring klingelt immer noch!

14. Kaulquappenteich-Region | Rohrgewölbe | Frosch Münze

Wenn du bis zum Ende des erhöhten Stegs weitergehst, siehst du eine Truhe, die überhaupt nicht versteckt ist. Nun, zwischen dieser und der vorherigen ist diejenige, die Ihnen bei einer anderen grünen Münze fehlt. Apropos...



Trick: Wie bekomme ich die Froschmünze unter den unteren Block? Oder mit anderen Worten, wie ducke ich mich in Super Mario RPG? Im originalen SNES-Spiel Legend of the Seven Stars konnte man durch Drücken der Y-Taste um die Welt rennen, aber in Switch behalten die Tasten ihre Kampfzuweisungen (A-Aktion, B-Sprung, Y-Spezialtechniken, X-Gegenstände). Also? Eigentlich läuft Mario standardmäßig und du kannst L oder R drücken, um zu gehen (du kannst dies auch in den Optionen umkehren). Versuchen Sie also trotzdem, mit dem Analogstick den unteren Gang hinunterzulaufen, ohne irgendwelche Tasten zu drücken, und gehen Sie in die Hocke (drücken Sie nach unten), sobald Sie den Spalt erreichen. Bitteschön, der alte Trick!



15. Yo'ster Isle Region | Yo'ster Isle | Frosch Münze

Stillstehen! Wir wissen, dass du dich darauf freust, die Yoshis und Boshis Kotelett zu sehen, aber bevor du nach unten gehst, befindet sich direkt vor der Pfeife, neben dem Rettungsblock, ein weiterer versteckter Schatz.

16. Region Moleville | Booster-Pass | Blume

Es geht nicht nur darum, Toad auf die großen Köpfe zu kommen. Gehe ganz links auf der Karte, sobald du sie betrittst, über dem Eingang zur Höhle, und hüpfe auf das Blumenkohlding, um zum Stiefel zu springen.

17. Region Moleville | Booster-Pass | Kandiszucker

Dieser ist schwer zu finden. Gehen Sie in die linke Ecke, bevor Sie den ersten Bereich der Karte verlassen. Schauen Sie sich den Screenshot an.

18. Region Moleville | Booster-Pass | Frosch Münze

Willkommen im luxuriösen und extravaganten Gebäude eines etwas manischen Herrn, der wie Wario aussieht und Spielzeug liebt, vor allem kleine Züge. Wenn du dich nicht von seinen ständig glitzernden Schachplättchen abschrecken lässt, ist die erste Truhe einfach genug, wenn du anfängst, nach oben zu klettern und eine endlose Reihe von Scharfschützen auf dich zukommt.

19. Region Moleville | Booster-Turm | Frosch Münze

Den habe ich noch nicht gesehen! Natürlich ist es eine Frage der Perspektive. Schauen Sie sich das Foto genau an und gehen Sie bis zum Ende, um den Schatz zu finden.

20. Region Moleville | Booster-Turm | Goodie-Bag

Eine der herausforderndsten und lohnendsten Truhen. Wenn du die gelben Plattformen hochkletterst, ist dir da schon mal in den Sinn gekommen, dass du auf die bereits sichtbare Truhe klettern und einen weiteren Sprung machen kannst?

21. Region Moleville | Booster-Turm | Pilz

Das ist ganz einfach. Im selben Raum wie die vorherige Truhe, neben der ersten gelben verschraubten Plattform, in der Ecke des Raumes.

22. Region Moleville | Mehr heiraten | Frosch Münze

Nun, es sollte nicht alles um Item-Shops gehen. Wenn du dich im Gasthaus ausruhst, kannst du danach auf die Möbel klettern, um eine weitere grüne Münze aufzuheben.

23. Sternenhügel-Region | Versunkenes Schiff | Blume

Eine der am besten versteckten Truhen im gesamten Spiel, sie ist ein bisschen wie die dritte auf unserer Liste: Wenn du sie beim ersten Mal nicht bekommst, musst du warten, bis du das Gebiet beendet hast, bevor du es erneut versuchen kannst. Du kommst in einen Raum, in dem Mario einen Klon von sich selbst sieht, wie im berühmten Spider-Man-Meme. Die Versuchung ist groß, zu A zu rennen, um zu "reden", oder mit anderen Worten, zu kämpfen, aber wenn du ihn besiegst... Du kannst ihn nicht mehr als Plattform benutzen, um die versteckte Truhe zu erreichen, wie auf dem Bild zu sehen. Kühl!

24. Land's End Region | Ende des Landes | Blume

Dies ist eine der schwierigsten, wenn nicht sogar die schwierigste versteckte Truhe im ganzen Spiel. Sobald du sie betrittst, siehst du deine erste Kanone und deine erste gelbe Plattform. Sie werden sehen, dass es etwas rechts vom Loch abweicht. Wenn du auf den hohen Felsen schießt, kannst du auf die Plattform klettern und von dort aus musst du springen. Beachte, dass du nicht einfach senkrecht springst, wenn der Lift oben ist, sondern indem du den Stock nach oben drückst, als ob du von dort aus den Felsen erklimmen möchtest.

25. Land's End Region | Ende des Landes | Blume

Dieser ähnelt dem vorherigen, aber der Trick ist, dass die Plattform so versteckt ist wie die Truhe. Du musst es erscheinen lassen, wenn du aus dem Loch kletterst, in das du fällst, aber normalerweise wirst du von bis zu drei Knabbern angegriffen. Wenn die Plattform aktiviert ist, kannst du dich wieder nach oben schießen und den Felsen erklimmen, um den Schatz zu erreichen.

26. Land's End Region | Ende des Landes | Frosch Münze

Wenn du den Aufstieg beendet hast, kommst du zu einer blumigen Wiese, die zur großen Hängebrücke zur Großen Klippe und der Wüste vor dem Bohnental, der Sky Bridge, führt. Nun, gehen Sie nicht nach oben. Springt rechts von der Treppe zwischen den beiden Fliederfarben hindurch, um eine der Truhen freizulegen.

27. Land's End Region | Ende des Landes | Frosch Münze

Die zweite Truhe ist sehr, sehr versteckt. Anstatt auf die Himmelsbrücke zu klettern, solltest du beachten, dass sie ein dunkles, höhlenartiges Loch unter der Felssäule hat. Wenn du daneben springst, wird dich eine Retro-Magie in eine Höhle saugen. Wenn du die höchste Ecke erreichst, findest du deine Truhe.

28. Land's End Region | Land's End (Belome-Tempel) | Frosch Münze

Diese Art von Pyramide versteckt ihre erste Truhe auf einer anderen, sehr gut sichtbaren, die man von einem Felsvorsprung aus erreichen kann. Moment mal, klingelt der Ring noch?

29. Land's End Region | Land's End (Belome-Tempel) | Frosch Münze

Ja ist es. Das zweite befindet sich im selben Raum, in der kleinen Ecke, die von der goldenen Backsteinwand gebildet wird.

30. Land's End Region | Monstro-Stadt | Blume

Er ist einer der am wenigsten versteckten Schätze im Spiel und erwartet dich im letzten Raum der Stadt, bevor du ihn verlässt, zwischen dem Busch und der Ecke.

31. Land's End Region | Bohnental | Kandiszucker

Dieser herbstliche Ort, der Mario Karts Maple Path oder Forza Motorsports Maple Valley inspiriert haben könnte, verbirgt eine einzelne Truhe im Freien, wenn man die erste Pipe auf der rechten Seite nimmt und sich dann den Büschen auf der linken Seite nähert.

32. Land's End Region | Bohnental | Kerokero Cola

Sobald Sie in einer der Pfeifen mit bewässerten Piranha-Pflanzen sind, finden Sie den Schatz am anderen Ende des Raumes.

33. Land's End Region | Bohnental | Rote Essenz

In einem anderen unterirdischen Raum, zwischen dem Trampolin und den gelben Stufen. Sei vorsichtig, es ist ein Unbesiegbarkeitstrank und bewahre ihn sicher auf.

34. Nimbus-Land | Nimbus-Land | Frosch Münze

Was haben wir zu den Objektshops gesagt? Naja, ihr wisst schon. Klettere die Kisten im Laden hoch und du bekommst oben eine weitere grüne Münze.

35. Nimbus-Land | Nimbus-Land (Burg) | Frosch Münze

Wenn du zu den drei Türen an der gleichen Wand kommst, neben dem Vogelkäfig auf der linken Seite.

36. Nimbus-Land-Region | Nimbus-Land (Burg) | Frosch Münze

Inzwischen hast du es herausgefunden, als du die Truhe von unten gesehen hast. Sobald du dich um den verliebten Birdo gekümmert hast, springe von der oberen Ebene zu dem Schatz, den du von der unteren gesehen hast.

37. Nimbus-Land-Region | Nimbus-Land (Burg) | Frosch Münze

Wenn Sie die Treppe von der linken der drei Türen hinuntergehen, über die wir vorhin gesprochen haben. Es befindet sich auf der vorletzten Kachel.

38. Nimbus-Land-Region | Nimbus-Land (Burg) | Frosch Münze

Die versteckteste Truhe im ganzen Spiel ist im Remake etwas einfacher, weil man ein Loch sehen kann, um aus der Bühne zu kommen. Es ist lustig, aber es ist nicht dasselbe. Tauche ins Nichts ein und springe, um dir eine weitere grüne Münze zu schnappen.

39. Bowsers Festung Region | Waffenwelt (Tor) | Pilz

Man kann es fühlen, man kann es spüren, Smithy liegt in der Luft. Wenn du an diesem Speicherpunkt ankommst, wirst du leicht die letzte versteckte Truhe im Spiel finden, mit einem mickrigen Pilz - du hast sie alle! Und nein, du bekommst nichts Besonderes :(