Super Mario Party Jamboree war die leistungsstärkste Switch-Version im Jahr 2024

Wie wir heute Morgen bereits angekündigt haben, hat Nintendo seinen Finanzbericht für das 4. Quartal des Geschäftsjahres 2025 veröffentlicht, und dank dessen konnten wir die Zahl der Switch-Hardware aktualisieren, von der wir jetzt wissen, dass sie in ihrem gesamten Lebenszyklus 150 Millionen Konsolen erreicht hat. Aber es gibt noch mehr interessante Daten, die aus dem Bericht gewonnen werden können, insbesondere wenn es um Software geht.

Zum Beispiel das, was Nintendos meistverkauftes First-Party-Spiel in diesem (Geschäfts-)Jahr war, und es ist praktisch ein "Newcomer". Super Mario Party Jamboree, das am 17. Oktober veröffentlicht wurde, hat bis zum 31. Dezember letzten Jahres bereits weltweit 6,17 Millionen verkaufte Exemplare überschritten. Damit ist es "de facto" das meistverkaufte Nintendo-Spiel des Jahres 2024 und übertrifft Titanen wie Animal Crossing, Mario Kart 8 Deluxe oder andere Newcomer wie Mario & Luigi: Brothership (1,84 Millionen) oder The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom (3,91 Millionen) im gleichen Zeitraum.

Im Vergleich zu früheren Titeln der Serie auf der Switch ist Jamboree sogar das am schnellsten verkaufte Mario Party aller Zeiten. Es hat Super Mario Party (2018) und Mario Party Superstars (2021) in den ersten 11 Wochen weit übertroffen.

Hoffentlich werden wir mit einem solchen Schub einen neuen Teil oder eine aktualisierte Version von Jamboree auf der bereits angekündigten Nintendo Switch 2 haben, also erwarten Sie in Zukunft mehr Erfolg von Nintendo mit seiner "Party-Serie".