Super Mario Party Jamboree Vorschau: Gameplay-Innovationen verbessern die Mario Party-Formel

Vor drei Jahren wurde Mario Party Superstars veröffentlicht und seitdem ist kein einziger Monat vergangen, in dem ich und ein paar gute Freunde nicht mindestens eine Runde auf der Suche nach Münzen gespielt und uns gegenseitig in lustigen Minispielen gedemütigt haben. Für mich, einen Liebhaber von Brettspielen, Nintendo und Videospielen, ist die Mario Party -Serie der perfekte Kompromiss, aber das Spiel war ehrlich gesagt ein wenig zu wenig Inhalt und ich habe sehnsüchtig auf mehr gewartet.

Jetzt steht Super Mario Party Jamboree vor der Tür und ich hatte die Gelegenheit, es ein paar Tage lang zu spielen und kann nun einige erste Eindrücke teilen. Dieses Mal ist das Spiel größer als je zuvor, mit etwa 20 spielbaren Charakteren (einschließlich relativ obskurer Optionen wie Spike, Ninji und Monty Mole ) und sieben Brettern sowie mehreren Spielmodi, darunter ein leichter Online-Modus mit Battle-Royale-Geschmack (den ich noch nicht ausprobieren konnte).

Die Mario Party-Reihe ist zurück, größer als je zuvor.

Eine Neuerung ist, dass man dieses Mal wählen kann, ob man mit Joy-Cons oder einem Pro Controller spielen möchte, wobei letzteres bedeutet, dass bewegungsempfindliche Minispiele entfernt werden. Wie viel Prozent bewegungsempfindlich sind, weiß ich nicht genau, aber basierend auf meiner Zeit mit Super Mario Party Jamboree würde ich etwa 20% schätzen. Wie auch immer, nach einer kurzen Präsentation des Spiels stehen meine Mitspieler und ich auf dem Platz, der diesmal als Spielmenü dient. Hier kann ich Dinge für verdientes Geld kaufen (ohne Mikrotransaktionen), die Aufzeichnungen der Minispiele überprüfen und mit dem Heißluftballon zu den Bereichen fahren, die die verschiedenen Spielmodi repräsentieren.

Im Grunde handelt es sich um ein eher langsames Menü, das jedoch viel Charme mit sich bringt und sehr typisch für Nintendo ist. In meiner ersten Runde habe ich mich für das neue Brett Rainbow Galleria entschieden, ein großes Einkaufszentrum mit einem Schwierigkeitsgrad von vier von fünf Punkten. Die Schwierigkeitsgrade deuten wirklich nur an, wie kompliziert die Plätze sind, vor allem für jüngere Spieler, und es gibt keine weiteren Kuriositäten.

Dieses Mal könnt ihr zusätzlich zum regulären Mario Party -Modus einen Pro -Modus wählen, was bedeutet, dass zufällige Ereignisse und Bonusgegenstände deutlich weniger wichtig sind. Es gibt auch nicht unendlich viele Artikel zu kaufen und jeder beginnt mit einem ausgewählten Artikel, um die Dinge fairer zu gestalten. Die Anzahl der Runden beträgt standardmäßig 10, was niedriger ist als bei früheren Teilen der Serie (früher waren es 20 Runden), und dies sollte laut Nintendo etwa 90 Minuten dauern - etwas, das ich ziemlich genau bestätigen kann.

Rainbow Galleria bietet mehrere verschiedene Wege auf verschiedenen Etagen und hat eine große Auswahl an Sonderregeln. Vom Sammeln von Stempeln, die zusätzliche Bonuspunkte geben, wenn du eine Runde abschließt, über Low-Budget-Läden und luxuriösere Läden bis hin zu großen Verkäufen alle fünf Runden. Natürlich gibt es auch einen gruseligen, verlassenen Laden, wenn du einen Geist findest, sowie einen Aufzug, der dich gegen Gebühr schnell in die gewünschte Etage bringt. Spontan fühlt sich das Board sehr gut an und selbst in 10 Runden hatte jeder, mit dem ich gespielt habe, Zeit, mindestens einmal und manchmal sogar zweimal zu runden.

Wie es sich gehört, wird jede Runde mit einem Minispiel abgeschlossen, das hauptsächlich aus neuen und einer Reihe von aktualisierten Favoriten besteht. Insgesamt gibt es 110, und bisher haben wir nur einen gefunden, der nicht mithalten kann, bei dem man einem rollenden Stein im Indiana-Jones-Stil entkommen muss (man sollte in der Lage sein, sich von denen abzumelden, die man nicht mag), wobei jeder in der Bande es jedes Mal schafft, zu überleben. Ansonsten gibt es jede Menge tolle Minispiele, die zum Teil überraschend tiefgründig sind und dich wirklich herausfordern und die Grenzen deiner Freundschaften austesten. Ich bin auf fallende Sandwiches gesprungen, habe mit einem riesigen Roboter geboxt, stachelige Fallen auf meine Gegner geworfen, mich durch ein Meer von Bällen gekämpft, bin über Plattformebenen gerannt und vieles mehr.

Die anderen Bretter, die ich ausprobieren durfte, waren Mega Wiggler's Tree Party, wo ein riesiger und zunehmend wütender werdender Wiggler in einem Loch liegt und manchmal herumläuft, was die Bedingungen für die Fortbewegung völlig verändert. Ein sehr standardmäßiges Mario Party Board, das der perfekte Einstieg in die Serie ist. Wir haben Goomba Lagoon mit einem großen Vulkan und Flutwellen, wo Teile des Bretts, die dem gefährlichen Berg am nächsten sind, mit Fallen oder zusätzlichen Belohnungen übersät sind, und wo die Gezeitenbewegung dazu führen kann, dass man leicht auf einer Insel stranden kann. Spontan auf so einer Insel stecken zu bleiben, ist ein echter Mist, da es bedeuten kann, zwei oder drei Runden nur auf einer bedeutungslosen winzigen Fläche herumzulaufen, aber ansonsten ist dies ein gutes Board.

Das Brett, das jedoch am meisten heraussticht, ist Roll 'em Raceway, wo alle Spieler in F1-Autos sitzen und auf einer Strecke fahren, auf der die Stars immer am gleichen Ort verkauft werden. Hier ist es daher wichtig, schnell zu fahren, damit du Zeit hast, so viele Sterne wie möglich zu kaufen, und wo ein 4x Pilz es dir ermöglicht, vier Würfel auf einmal zu werfen - mit der Einschränkung, dass du dann so schnell fährst, dass du keine Zeit hast, für irgendetwas anzuhalten, nicht einmal, um einen Stern zu kaufen. Trauen Sie sich, es mit 20 Schritten bis zum Stern zu benutzen...? Insbesondere bei Roll 'em Raceway empfehle ich, die Anzahl der Runden auf mindestens 15 zu erhöhen, da es schneller zu spielen ist und wirklich davon profitiert, dass man Zeit hat, zumindest ein paar Runden herumzufahren.

Was jedoch am meisten an Super Mario Party Jamboree beeindruckt hat, sind die Sidekicks, die als Teil des Spiels eingeführt wurden. Sie erscheinen nach ein paar Runden in jeder Runde und bestehen aus den spielbaren Charakteren, die übrig bleiben. Alle von ihnen bieten unterschiedliche Vor- (für Sie) oder Nachteile (für die Gegner). Diejenigen, die den Helfer zuerst erreichen, verschaffen sich in einem nachfolgenden Minispiel einen Vorteil, um den Helfer zu "gewinnen". Ich werde euch den Spaß nicht verderben, aber glaubt mir, wenn ich sage, dass diese Minispiele (die nicht einmal sehr klein sind) zu den besten und spaßigsten Teilen des Spiels gehören.

Eine andere Sache, die ich hervorheben möchte, ist, wie viel mehr Informationen jetzt auf dem Bildschirm sichtbar sind, was natürlich alles gut ist, sich aber etwas unübersichtlich anfühlen kann. Es gibt mehr Symbole, Markierungen mit der Reihenfolge, in der die Dinge passieren, und Text. Leider sind diese recht klein, was bei einem großen Fernseher kein Problem ist, aber für diejenigen mit schlechterem Sehvermögen oder einem kleineren Fernseher bin ich nicht davon überzeugt, dass alles besonders klar sein wird.

Alles in allem ist das ein sehr gutes Zeichen für das fertige Spiel, das am 17. Oktober veröffentlicht wird. Super Mario Party Jamboree ist in vielerlei Hinsicht klassisch Mario Party, aber es ist mehr von allem und es hat auch einige aufregende Gameplay-Innovationen sowie einen echten Online-Modus. Wir werden uns mit unserem abschließenden und vollständigen Rückblick auf die Veröffentlichung zurückmelden.