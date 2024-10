Super Mario Party Jamboree - So schaltest du die fünf Boss-Minispiele frei

HQ

Ich denke, dass sich viele von uns an diesem Wochenende (und am Wochenende danach und in den Ferien) treffen werden, um einen verregneten Freitagabend zu Hause mit Freunden oder der Familie zu verbringen und Mario Party bei Pizzen zu spielen. Jamboree ist das beste Mario Party oder eines der besten der gesamten Serie, die auf Nintendo 64 begann und jetzt für Nintendo Switch erscheint. Es ist vollgepackt mit Inhalten und Spielmodi, auch online, aber es verbirgt auch drei sehr spezifische Geheimnisse: die freischaltbaren Charaktere Ninji und Pauline (erfahre hier, wie du sie findest), die drei Bretter, die sich im Aufbau befinden... und eine Reihe von versteckten oder gesperrten Minispielen.

Konzentrieren wir uns auf Letzteres. Zu Beginn deines Super Mario Party Jamboree -Spiels kannst du auf die Minispiel-Bucht zugreifen, in der du viele Möglichkeiten findest, Minispiele alleine, zusammen oder online zu spielen, aber ohne Brett (für das Spielen auf Spielbrettern gibt es den Mario-Party-Modus). Um zur Minispiel-Bucht zu gelangen, kannst du entweder vom Partyplatz aus in den Ballon steigen und nach Osten schauen, oder du kannst auf die Karte des allgemeinen Modus gehen und sie auswählen.

Wenn du dich in der Minispiel-Bucht befindest, siehst du im Modus Free Play ein Panel mit allen verfügbaren Spielen. Super Mario Party Jamboree hat mit insgesamt 112 Minispielen die meisten Minispiele in der gesamten Serie. Selbst wenn es noch sehr früh in deinem Spiel ist und du nur ein einziges Brett gespielt hast, wirst du feststellen, dass der Freispielmodus fast jedes freigeschaltete Minispiel bereits anzeigt. Fast? Fast, in der Tat. Einige sind möglicherweise ausgegraut und andere schwarz, und hier erfahren Sie, wie Sie auf beide zugreifen können.

So schaltest du alle fünf Boss-Minispiele frei

Die fünf Minispiele, die tatsächlich gesperrt sind, werden schwarz und mit einem Fragezeichen in der vorletzten Zeile des Bildschirms "Komplette Sammlung" angezeigt. Dabei handelt es sich um sogenannte Boss-Minispiele, da sie mit den jeweiligen "Endbossen" des Party-Planner Trek Modus verwandt sind und auf zwei Arten freigeschaltet werden können. Nämlich:

Der erste Weg besteht einfach darin, den Party-Planer-Trek zu durchlaufen. In diesem Einzelspieler-Abenteuermodus erfüllst du Aufgaben auf jedem Brett, um dich auf die Party vorzubereiten. Jedes der fünf Hauptbretter des Spiels (d. h. die neuen, wobei die beiden klassischen Nintendo 64-Bretter weggelassen werden) enthält Quests und Missionen für bis zu 60 Ministars, aber bei der Hälfte von ihnen öffnet sich ein Whirlpool-Portal. Aus diesem Portal taucht ein Boss auf und nimmt sich alle Ministars, und wenn du sie besiegst, bekommst du deine Ministars zurück und schaltest auch das entsprechende Boss-Minispiel im freien Modus frei. Diese sind etwas länger, Multiplayer und konzentrieren sich im Grunde darauf, es mit der Kreatur des Tages aufzunehmen.

So schaltest du jedes einzelne aus dem Party-Planner Trek frei:



Gumba-Lagune - Besiege Dragoneel Slayers , wenn du 30 oder mehr Mini-Sterne hast.

Mega Wiggler's Tree Party - Beat Mega Stingby Stompers ab 30 oder mehr Mini-Sternen.

Rainbow Galleria - Besiege Mega Rocky Wrench Wreckers , wenn du 30 oder mehr Min-Sterne hast

Roll 'Em Raceway - Besiege Boss Sumo Bro Blitzers , wenn du 30 oder mehr Mini-Sterne hast

König Bowsers Burg - Besiege Bowser Crashers, wenn du 30 oder mehr Mini-Sterne hast



Die zweite Möglichkeit und vielleicht die bequemste Alternative für diejenigen, die das Solospiel überspringen und Mario Party immer zusammen spielen, besteht darin, den Boss-Rush-Modus freizuschalten. In diesem Modus öffnet sich eine geheime Höhle in der Minispiel-Bucht, in der sich ein Kolosseum befindet, in dem du es mit allen fünf Bossen in einer besonderen Herausforderung aufnehmen kannst. Dieser Modus erscheint in der Minispiel-Bucht, sobald du Diamantenstufe (Stufe 30) im allgemeinen Fortschrittssystem des Spiels erreicht hast. Dies geschieht durch das Sammeln von Erfolgen, und je nachdem, wie du spielen möchtest, kannst du im Data House auf dem Partyplatz vorbeischauen, um dir von der Kröte alle deine Errungenschaften zeigen zu lassen und zu entscheiden, welche du als nächstes verfolgen möchtest.

Ein Wort der Warnung: Wenn du Level 30 in der Minispiel-Bucht selbst erreichst, musst du sie verlassen und erneut betreten, um den Boss-Ansturm zu sehen. In jedem Fall siehst du durch das Freischalten des Modus bereits alle fünf Boss-Minispiele in der vollständigen Freispiel-Sammlung.

So spielen Sie die Minispiele in Grau

Abgesehen von den fünf gesperrten Minispielen kann es gelegentlich auch vorkommen, dass Minispiele ausgegraut sind. Wenn Sie mit der Maus über sie fahren, sehen Sie ihre Namen, aber Sie können sie nicht betreten. Dies liegt daran, dass die aktuelle Spielerkonfiguration von diesen Spielen nicht unterstützt wird. Zum Beispiel: Du spielst zu zweit (menschliche Spieler) und möchtest am fantastischen Arkanoid-Tribut teilnehmen, bei dem es sich um ein Einzelspieler-Spiel handelt. Wenn mehr Charaktere benötigt werden, ist das in Ordnung, da die Slots von der CPU gefüllt werden, aber in diesen speziellen Fällen sehen Sie die Minispiele schattiert, um anzuzeigen, dass sie nicht unterstützt werden.