Super Mario Party Jamboree ist "das am schnellsten verkaufte Mario Party-Spiel in Europa" Was sich angesichts all der hochwertigen Inhalte, die in dem wunderbaren Party-Titel enthalten sind, wirklich wohlverdient anfühlt.

HQ Wir haben Super Mario Party Jamboree hier bei Gamereactor wirklich geliebt, und einige von uns haben sogar darüber diskutiert, ob wir es mit unserer höchsten Punktzahl belohnen sollten. Dazu kam es nicht und es bekam "nur" unsere zweithöchste Punktzahl, was immer noch ausreichte, um neugierig zu machen. Seit seiner Premiere vor drei Wochen hat es sich phänomenal gut verkauft, so gut, dass Nintendo via X jetzt verrät, dass es "das am schnellsten verkaufte Mario Party-Spiel in Europa" geworden ist. Wohlverdient natürlich, und für alle, die es wollen, gibt es ein kostenloses Hintergrundbild (sowohl für PC als auch für Smartphones) zum Download, als eine Art Dankeschön von Nintendo