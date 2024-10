Super Mario Party Jamboree hat einen großartigen Start in Großbritannien hingelegt

HQ

Nicht nur wegen all der neuen guten Ideen, die in Super Mario Party Jamboree angeboten werden, haben wir es mit unserer zweithöchsten Bewertung belohnt. Eher im Gegenteil, nämlich dass Nintendo zu dem zurückgefunden hat, was die Serie so gut gemacht hat, und auch ein wirklich gut gefülltes digitales Brettspiel abgeliefert hat.

Und anscheinend waren es nicht nur wir, die sich darüber gefreut haben, denn die Spielekäufer scheinen sich zumindest in Großbritannien einig gewesen zu sein. Via X verrät Christopher Dring von GamesIndustry, dass Super Mario Party Jamboree einen viel besseren Start hingelegt hat als sein Vorgänger Mario Party Superstars, 35% bessere Verkaufszahlen, um genau zu sein.

Es gibt keine Sorge für Switch-Spieler, die zeigen, dass die Veröffentlichung von Switch 2 nicht wirklich so dringend ist, solange Nintendo weiterhin gute Spiele liefert.