Super Mario-Minispiel erstellt in Halo Infinite

Forge war eines der Dinge, die sich verzögerten, als Halo Infinite startete, und trug zu der Enttäuschung bei, die viele Leute über die Unterstützung empfanden. Glücklicherweise kam es Ende letzten Jahres an und wurde seitdem kontinuierlich verbessert.

Heute ist es möglich, so ziemlich alles damit zu machen, einschließlich Pokémon-Kämpfe, Tower-Defense-Minispiele und... Super Mario Bros. Letzteres ist buchstäblich eine Super Mario Bros.-Stufe, die in Halo Infinite gemacht wurde, und obwohl es sicherlich nicht so lustig aussieht wie Super Mario Bros. Wonder - es ist immer noch beeindruckend zu sehen, was die Fans mit den von 343 Industries bereitgestellten Forge-Werkzeugen tun können.

Mint Blitz hat ein Video mit einigen dieser sehr alternativen Modi erstellt, die alle von der Community mit Forge erstellt wurden, einschließlich des Mario-Levels. Schauen Sie es sich unten an.