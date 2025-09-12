Super Mario Galaxy 1+2 kostet 69,99 €: Alle Preise von Nintendo Direct-Spiele

HQ

Nintendo kündigte während der Nintendo Direct zahlreiche neue Spiele, DLCs und Services für Nintendo Switch 2 und Switch an. Die Fans sind gespannt auf kommende Titel, aber wie sieht es mit den Preisen aus? Nintendo hat die neuen Titel auf die Websites gestellt, und wir sind dabei, die Preise herauszufinden...



Super Mario Galaxy 1+2: 69,99 € (digital)



Super Mario Galaxy: 39,99 € (digital)



Super Mario Galaxy 2: 39,99 € (digital)



Donkey Kong Bananza DLC: 19,99 €



Hades 2: 29,99 € (digital)



Pokémon Legends Z-A DLC: 29,99 € (+ 69,99 € digital auf Switch 2, 59,99 € digital auf Switch 1)



Metroid Prime 4: Beyond: 69,99 € (digital)



Hyrule Warriors: 69,99 € (digital)



Mario Tennis Fever: 69,99 € (digital)



Dragon Quest VII Reimagined: 69,99 € (digital und physisch)



Als Faustregel gilt, dass alle Switch 2-Spiele, die 69,99 € (digital) kosten, physisch zehn Euro mehr kosten, also 79,99 €. Noch immer erreicht kein Spiel die 79,99 € (digital) und 89,99 € (physisch) von Mario Kart World.