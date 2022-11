Super Mario Bros.-Film beschuldigt, nicht inklusiv genug zu sein

HQ

Mehrere kritische Stimmen wurden gehört, die die Wahl von Chris Pratt als Synchronsprecher für Mario im kommenden Film in Frage stellten. John Leguizamo, der Luigi im vorherigen Super Mario-Film aus den frühen 90er Jahren spielte, hat sich nun ebenfalls eingeschaltet und seine Besorgnis darüber geäußert, dass dieser neue Film keine umfassendere Besetzung von Schauspielern hat und dass Hollywood als Ganzes eher rückwärts als vorwärts geht. Seine schärfste Kritik richtete sich jedoch insbesondere gegen Pratt und die Wahl des Studios für "einen weißen Mann" für die Hauptrolle. In einem Interview mit Indiewire dachte Leguizamo nicht nur daran, wie es war, den alten Mario-Film zu drehen, sondern auch an seine Gedanken über den neuen.

"Ich bin O.G. Viele Leute lieben das Original. Ich habe die Comic-Con in New York und in Baltimore gemacht, und alle sagten: 'Nein, nein, wir lieben das alte, das Original.' Sie fühlen nicht das Neue. Ich bin nicht verbittert. Das ist bedauerlich. Die Regisseure Annabel Jankel und Rocky Morton haben wirklich hart dafür gekämpft, dass ich die Hauptrolle übernehme, weil ich ein Latin-Mann war, und sie [das Studio] wollten nicht, dass ich die Hauptrolle spiele. Sie haben wirklich hart gekämpft, und es war so ein Durchbruch. Dass sie rückwärts gehen und keinen anderen [farbigen Schauspieler] besetzen, ist irgendwie."

John ist mit seiner Kritik nicht allein, denn Tara Strong, einer der größten Namen in der Synchronisation, hat auch auf die Probleme des neuen Films beim Casting hingewiesen .

Was denkst du darüber, ist Pratt der Richtige für die Rolle und sollte es mehr Repräsentation unter den Darstellern geben?