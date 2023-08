Super Mario Bros. Wonder sieht aus wie der beste 2D-Mario aller Zeiten

HQ

Die Nintendo Direct im Juni hatte einige wirklich coole Ankündigungen, aber das größte Highlight für viele von uns war ohne Zweifel das neue 2D-Mario-Spiel Super Mario Bros. Wonder. Es scheint auch, dass das japanische Unternehmen viel Vertrauen in das Spiel hat, da das Spiel in einem sehr aufregenden Oktober erscheinen soll. Die heutige Direct hat uns verstehen lassen, warum.

Die 15-minütige Präsentation, die Sie unten sehen können, zeigt und erklärt im Grunde alles, was Sie über Super Mario Bros. Wonder wissen müssen. Dazu gehören die 7 verschiedenen Welten, die wir erkunden können, die 12 Charaktere, die wir spielen können und wie einige von ihnen das Spiel einfacher machen, 3 interessante neue Power-Ups, wie Sie mit anderen sowohl lokal als auch online spielen und ihnen helfen können, einige der verrückten Dinge, die passieren, wenn Sie eine Wunderblume aufheben, Verschiedene Möglichkeiten, Ihre Fähigkeiten anzupassen und vieles mehr.

Schließlich bestätigte Nintendo, dass am 6. Oktober eine rote Nintendo Switch OLED im Mario-Stil auf den Markt kommen wird. Sehen Sie all diese wundersamen Dinge im Video unten.