Super Mario Bros. Wonder - Nintendo Switch 2 Edition + Meetup in Bellabel Park

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Einerseits schätze ich, dass Nintendo aktiv nach Wegen sucht, viele seiner bestehenden Switch-1-Titel für das Switch-2-System zu verbessern und zu verbessern. Verbesserte Grafik und Performance, kombiniert mit einigen zusätzlichen Inhaltserweiterungen, sind wunderbare Möglichkeiten, eine Rückkehr zu einem bereits etablierten Titel zu fördern. Das ändert jedoch nichts daran, dass die neuen Features und Verbesserungen sich wirklich lohnenswert für Zeit und Geld anfühlen müssen, und was die Spiele betrifft, die diese Upgrades erhalten haben, war das nicht der Fall. Vielmehr sind die Upgrades fast gekommen und gegangen und haben kaum noch Wirkung hinterlassen.

So sehr ich Super Mario Bros. Wonder liebe – und ich liebe es, wie meine Rezension bestätigen kann, fühlt es sich so an, als seien die Nintendo Switch 2 Edition und die Meetup in Bellabel Park-Erweiterung ein weiterer Fall von mittelmäßigem Inhalt, Extras, die man nicht wirklich braucht, um die Brillanz dieses farbenfrohen und charismatischen Plattformers zu erleben.

Kurz gesagt, Super Mario Bros. Wonder auf der Nintendo Switch 2 ist größtenteils dasselbe Spiel wie auf der Switch 1. Die visuelle Präsentation wirkt etwas detaillierter, aber keine enorme Verbesserung – vielleicht dank der für die Switch optimierten Spiel und der Tatsache, dass das OLED-Display-Modell auch im Vergleich zur Switch 2-Alternative optisch weiterhin gedeiht. Letztlich, wenn du die Switch-2-Version gekauft hast und erwartet hast, von einem Performance- und Grafiksprung überwältigt zu werden, ist das einfach nicht das, was sie bietet, da vielmehr die Switch-2-zentrierten sozialen Features und Ähnliches ins Visier genommen werden, um das Spielerlebnis zu verbessern. Ist das ein Grund, das Upgrade zu kaufen? Meiner Meinung nach nicht wirklich, was letztlich einen enormen Druck auf die Meetup-Erweiterung im Bellabel Park ausübt, die Lücke zu füllen.

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Was fügt diese Erweiterung also hinzu? Im Grunde besteht dieses DLC aus vier Elementen, die unterschiedlich wertvoll sind. Zum Beispiel erscheinen Rosalina und Luma als spielbare Charaktere, was eine schöne und spaßige Ergänzung ist, die dem Spiel eine zusätzliche Option hinzufügt, selbst wenn Rosalina genau wie jeder andere verfügbare Charakter spielt. Ähnlich ist der Assist-Modus da, um das Spiel weniger herausfordernd zu machen – eine hilfreiche Zugänglichkeitsergänzung, bei der man sich fragt, warum er nicht im Basisspiel enthalten war...

Dann gibt es noch die eigentlichen neuen Gameplay-Elemente, die sich über einen Einzelspieler- und einen Mehrspielerbereich erstrecken. Der Einzelspielermodus ergibt effektiv eine neue Welt, die es zu erobern gilt, aber es ist so angelegt, dass jede bestehende Welt ein neues Level bekommt, plus ein abschließendes im neuen Toad Brigade-Hub-Bereich, um das zu ergänzen, was sieben neue Level zum Meistern ergibt. Auch das sind alles Bosskampf-Level gegen die Koopalings und, was es wert ist, machen sie riesigen Spaß und beweisen erneut das kreative Potenzial des Entwicklerteams. Diese Bosskämpfe sind nicht unbedingt schwer, aber auch nicht kinderleicht, auch wenn sie durch das neue Super Flower Pot-Power-up einfacher gemacht werden, das neue Spielmechaniken eröffnet. Es macht Spaß und ist einzigartig, aber es stiehlt nicht die Show auf die gleiche Weise wie das Elefanten-Power-up, als Vergleichspunkt.

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Das bringt mich zum Mehrspieler-Element in Bellabel Park, das als Attraction Central gilt. Hier muss als Spieler eine Entscheidung getroffen werden: Wenn du einfach Super Mario Bros. Wonder als Einzelspieler und offline spielst, hat dieser Teil der Erweiterung für dich keinen Wert, da er ausschließlich im lokalen oder Online-Multiplayer angeboten wird. Die Hälfte des Parks ist lokalen Aktionen gewidmet, die andere Hälfte dem Online-Gameplay, und zugegeben, die hier präsentierten Strecken machen viel Spaß, mit 17 neuen 'Attraktionen', wie sie genannt werden, die man besuchen kann. Dies ist der Hauptteil von Meetup in Bellabel Park und der Grund, warum Sie diese Erweiterung kaufen sollten.

Wenn du gerne Wonder online spielst und gegen andere Spieler spielst oder im Couch-Koop mit Freunden und Familie, gibt es dank dieses Teils viele Gründe, das Spiel erneut zu spielen, mit zusätzlichen sammelobjektähnlichen Elementen in Form von Pflanzen, die man mit Flüssigkeiten bewässern kann, die man durch Zeit im Park bekommt. Es gibt typische Levels, bei denen das Ziel einfach darin besteht, das Ende zu erreichen, oft als kooperatives Team, neben Versus-Optionen, bei denen man Münzen sammeln und aufbewahren und um den Sieg in unterhaltsamer Mehrspieler-Manie kämpfen muss. Es macht ohne Zweifel Spaß, aber wenn man sich in diesen Bereichen nicht einmischt oder vielleicht kein Switch-Online-Abonnement hat, verpasst man vieles, wenn man diese Erweiterung ergattert, und plötzlich erscheint der Upgrade-Weg für 16,99 £ ziemlich schwer zu ertragen.

Letztlich fühlt sich das, was Nintendo für Super Mario Bros. Wonder präsentiert hat, letztlich nicht wie ein Muss an, ähnlich wie viele dieser Switch-2-Upgrades und die dazugehörigen DLC-Inhaltspakete. Wenn du regelmäßig ins Spiel einsteigst und nach einer Möglichkeit suchst, das Erlebnis zu erweitern, findest du hier vielleicht etwas Interessantes, aber als Einzelspieler wirst du zum Beispiel von den 60-90 Minuten Gameplay aus den zusätzlichen sieben Levels und der Toad Brigade-Story enttäuscht sein.

Super Mario Bros. Wonder ist immer noch einer der besten 2D-Plattformer der letzten Zeit, also gibt es immer noch diese Vorteile für dieses Upgrade und Pack, aber gleichzeitig, wenn du dir fast 20 Pfund sparen kannst, kaufst du einfach das Basisspiel und belässt es dabei, würde ich nicht davon abraten, denn Meetup in Bellabel Park und das Nintendo Switch 2 Upgrade sind einfach kein absoluter Must-have-Inhalt.