Super Mario Bros. Wonder neu interpretiert als SNES-Klassiker

Wenn du Retro-Spiele spielst, kennst du wahrscheinlich das Phänomen der "Demakes", also Spiele, die absichtlich so herabgestuft wurden, dass sie älter aussehen, als sie tatsächlich sind. Dieses Konzept hat Spiele wie Halo und Resident Evil in flache 2D-Abenteuer verwandelt, und auch Interpretationen von AAA-Spielen mit klassischer PlayStation-1-Grafik sind beliebt.

Heute möchten wir euch von einem solchen Konzept erzählen. Eine Person, die sich Shafox nennt, hat ein von Super Nintendo inspiriertes Demake von Super Mario Bros. Wonder gemacht, und du kannst es jetzt tatsächlich ausprobieren. Das Spiel ist online spielbar, und es gibt derzeit sechs Levels zur Auswahl.

Klingt nach Spaß? Das ist es, aber du musst uns nicht einfach glauben - probiere es selbst mit diesem Link aus. Was hältst du vom Demake-Konzept?