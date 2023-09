Super Mario Bros. Wonder kann so einfach oder so schwierig sein, wie du möchtest

HQ

Super Mario Bros. Wonder wird keine Schwierigkeitsskala haben, wie z. B. den einfachen oder schweren Modus, aber es wird den Spielern ermöglichen, die gewünschte Herausforderung auf verschiedene Weise zu verfeinern.

Im Gespräch mit uns auf der Gamescom sagten Produzent Takashi Tezuka und Director Shiro Mouri, dass es auf die Charaktere ankommt, die man auswählt, und auf die Abzeichen, die man verwendet, wenn man über den Schwierigkeitsgrad nachdenkt.

"Wir haben die Freiheit der Nutzer und ihre Wahlfreiheit erhöht", sagte Mouri. "Charaktere wie Yoshi und Nabbit erleiden keinen Schaden, selbst wenn sie getroffen werden. Abgesehen davon gibt es noch einen weiteren charakteristischen Punkt dieses Spiels, nämlich das Abzeichensystem. Und so kannst du die Charaktere durch das Ausrüsten bestimmter Abzeichen dazu bringen, bestimmte Aktionen auszuführen. Aber es gibt auch andere Arten von Abzeichen, die dir zum Beispiel auch mehr Münzen geben oder wenn du zurückfällst, wird es dich wiederherstellen und wiederbeleben.""Wir haben sogar Abzeichen für erfahrenere Spieler vorbereitet, wie z. B. das, das dich unsichtbar macht. Wir glauben also, dass dieses Abzeichensystem es Spielern unterschiedlicher Stufen ermöglicht, das Spiel auf unterschiedliche Weise zu genießen. Und so haben wir auch sehr schwierige Kurse vorbereitet. Wenn Sie also glauben, dass Sie diese Erfahrung haben, dann freuen wir uns darauf, dass Sie diese Herausforderung annehmen."

Im Wesentlichen scheint es also, dass die Schwierigkeit darin besteht, was Sie in Super Mario Bros. Wonder daraus machen. Es ist erwähnenswert, dass du immer noch sterben kannst, wenn du Nabbit oder Yoshi wählst, da sie nicht immun gegen Stürze sind. Aber wenn Sie auf der Suche nach einer größeren Herausforderung sind, können Sie immer noch damit rechnen, sie in diesem neuen Spiel zu finden.

Super Mario Bros. Wonder erscheint am 20. Oktober für Nintendo Switch.