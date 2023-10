Super Mario Bros. Wonder belegt den ersten Platz in den britischen Boxed Charts

HQ

Insomniacs neuester Titel, Marvel's Spider-Man 2, schaffte es nur eine Woche lang, den Thron des meistverkauften Box-Titels Großbritanniens zu halten, da Gamesindustry.biz nun berichtet hat, dass Super Mario Bros. Wonder Königsmord begangen und den Thron in der vergangenen Woche an sich gerissen hat.

Während Wonder diese Woche einen Umsatzrückgang von 55% verzeichnete, verzeichnete die Spider-Man-Fortsetzung einen Umsatzrückgang von 69%, was bedeutet, dass Wonder derzeit der meistverkaufte Box-Titel in Großbritannien ist. Es sollte auch gesagt werden, dass die beiden zwei der größten physischen Spiele des gesamten Jahres im Land sind, wobei Marvel's Spider-Man 2 der viertgrößte Boxstart des Jahres war, während Super Mario Bros. Wonder auf dem fünften Platz landete.

Was den Rest der Charts betrifft, so belegte EA Sports FC 24 den dritten Platz, Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 debütierte als viertgrößtes Boxspiel der Woche und Assassin's Creed Mirage landete auf dem fünften Platz. Mario Kart 8 Deluxe belegte den sechsten Platz, EA Sports UFC 5 debütierte als siebtgrößtes Boxspiel der Woche, Hogwarts Legacy behielt den achten Platz, Nintendo Switch Sports rückte auf den neunten Platz vor und Minecraft fiel auf den 10. Platz.

In Bezug auf andere Spiele fiel Sonic Superstars vom vierten auf den 15. Platz, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (trotz eines Umsatzanstiegs von 9%) fiel auf Platz 17 und Dead Island 2 stieg dank seiner neuen Erweiterung mit einem massiven Umsatzanstieg von 309% in der vergangenen Woche wieder in die Charts ein.