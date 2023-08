Super Mario Bros. Wonder bekommt am Donnerstag eine eigene Direct

HQ

Viele haben darauf gewartet, dass Nintendo einen großen Direktstream für September ankündigt, daher könnte die heutige Ankündigung einige befürchten lassen, dass die erwartete Show nicht stattfinden wird.

Nintendo hat bekannt gegeben, dass Super Mario Bros. Wonder am 31. August um 15 Uhr BST / 16 Uhr MESZ einen eigenen Direktstream erhält. Der Stream wird ungefähr 15 Minuten lang sein, also erwarten Sie viel mehr Gameplay und Informationen über das mit Spannung erwartete 2D-Mario-Spiel, das zusammen mit Marvel's Spider-Man 2 am 20. Oktober erscheint.