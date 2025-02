"Super Mario Bros. 2" jetzt bei Nintendo Music

HQ

Eigentlich ist es erst zwei Wochen her, dass Ninteno seine Nintendo Music App um den Soundtrack von Super Mario World erweitert hat. Das bedeutet, dass unter den ältesten Titeln nur Super Mario Bros. 2 und Super Mario Bros. 3 fehlen.

Zumindest galt das bis gestern. Für den Moment kündigt Nintendo an, dass auch der Soundtrack von Super Mario Bros. 2 hinzugefügt wurde, was bedeutet, dass Sie sich jetzt die 14 Songs anhören können - mit einer Spielzeit von nur acht Minuten. Natürlich können Sie die Musik in einer Schleife abspielen, um ein authentischeres Gefühl zu vermitteln.

Wir vermuten, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis auch die Musik von Super Mario Bros. 3 hinzugefügt wird. Welches Mario-Spiel hatte deiner Meinung nach die beste Musik aller Zeiten?