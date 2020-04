Super Mario 64: Fans beheben nach fast 24 Jahren Grafikfehler

Die Nintendo 64 verbinden viele von uns mit guten Erinnerungen und der größte Teil der Spielerschaft wird damals Super Mario 64 gesehen haben. Sicher erinnert ihr euch noch daran, was mit dem armen Klempner geschehen ist, sobald er mit Lava oder etwas Brennbarem in Berührung kam. Wie sich herausstellt hat ein kleiner Fehler im Quellcode des Spiels dafür gesorgt, dass die Darstellung all die Jahre lang falsch dargestellt wurde.

Ein paar Fans im Forum Romhacking haben die Ursache des Grafikfehlers festgestellt, der die Raucheffekte im Spiel grobkörnig(er) darstellt, als beabsichtigt war. Wenn euch interessiert, wie das Ergebnis eigentlich hätte aussehen sollen, empfehlen wir euch einen Blick auf die unteren Screenshots. Das Bild links zeigt noch einmal, wie das reguläre Spiel aussieht, während ihr rechts im Bild sehen könnt, wie das Ergebnis eigentlich hätte aussehen sollen. Der Unterschied ist gar nicht mal so gering, sicher ist er den Entwicklern über die Jahre aufgefallen.