Super Mario 3D World entfesselt Mitte Februar Kaiju-Battle auf Nintendo Switch

Nintendo wird Super Mario 3D World + Bowser's Fury am 12. Februar auf der Nintendo Switch veröffentlichen. In einem neuen Trailer zeigt uns der Publisher einige Gebiete und Überraschungen, auf die wir uns in der erweiterten Neuveröffentlichung freuen dürfen. Wir erfahren zum Beispiel, dass Bowser Junior seinen magischen Farbpinsel einsetzt, um Mario dabei zu helfen, Bowser in die Schranken zu weisen. Die ganze Angelegenheit scheint auf ein sehr spannendes Duell hinauszulaufen, das das Pilzkönigreich in dieser Form sicher noch nie gesehen hat. Selbst Fans des Wii-U-Spiels dürfen sich demnach auf etwas Neues freuen.