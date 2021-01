Super Mario 3D World: Eigenes Gameplay zeigt Unterschiede zwischen Wii-U- und Switch-Version

You're watching Werben

Seit dem Nachmittag dürfen wir euch unsere Eindrücke von Super Mario 3D World + Bowser's Fury schildern und darauf soll euch diese Nachricht im Grunde nur noch einmal gebündelt hinweisen. Unser GRTV-Team hat eigenes Gameplay vom Hauptspiel und der neuen Erweiterung aufgezeichnet und zusammengeschnitten. Auf diese Weise wollen wir euch auf die Unterschiede zwischen dem Wii-U-Original und der Neuveröffentlichung für die Nintendo Switch aufmerksam machen.

Im ersten Clip seht ihr, was sich neben der Auflösung und lebendigeren Farben technisch am Wii-U-Spiel getan hat. Anschließend spielen wir einige Level mit einer einzigen Spielfigur, um die visuelle Präsentation hervorzuheben. In Video #3 demonstrieren wir euch die Online-Unterstützung, denn ihr müsst euch nicht mehr im gleichen Raum aufhalten, um am Mehrspielermodus Freude zu haben. Eindrücke vom Start der gigantischen, neuen Erweiterung Bowser's Fury beendet unseren Gameplay-Showcase.

Abgerundet wird unsere Berichterstattung mit einem Vorschaueindruck, der euch sicherlich dabei helfen wird, eine umfassende Vorstellung davon zu bekommen, was Super Mario 3D World + Bowser's Fury für euch bereithält, sobald es am 12. Februar auf der Nintendo Switch seine Krallen ausfährt. Falls ihr noch nicht genug haben solltet, werft einen Blick in Nintendos Screenshot-Galerie.

Grafikvergleich zwischen Super Mario 3D World (2013) und Super Mario 3D World + Bowser's Fury (2021):

Zwei Welten im Alleingang durchgespielt:

Online-Gameplay (Nintendo-Switch-Online-Abo vorausgesetzt):

Frühe Eindrücke des Bowser's-Fury-Add-Ons: