Super Mario 3D World + Bowser's Fury zur Nintendo Music App hinzugefügt

Wie Sie wissen, ist heute der 10. März, der 10. März, und Nintendo feiert auf verschiedene Weise. Heute haben wir euch den neuen Trailer zum Super Mario Galaxy Movie gezeigt, aber natürlich kommt noch mehr, und nun wurde der Soundtrack von 2021 Super Mario 3D World + Bowser's Fury in die Nintendo Music App aufgenommen.

Insgesamt gibt es 106 Songs mit fast drei Stunden Musik, komplett mit Playlists, die Bosskämpfen, Kursen und dem Bowser's Fury-Bereich gewidmet sind. Wenn du die Switch Online hast, ist Nintendo Music in deinem Abo enthalten, also lade einfach die App herunter und fang sofort mit dem Hören an.