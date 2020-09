Super Mario 3D All-Stars im großen Gamereactor-Grafikduell

Wir haben einige Gameplay-Clips von Super Mario 64, Super Mario Sunshine und Super Mario Galaxy aufgenommen, die einerseits die Nintendo-Switch-Ports in Super Mario 3D All-Stars und andererseits die ursprünglichen Plattformer zeigen. Die Neuveröffentlichung auf der Hybridkonsole von Nintendo bekommt ihr morgen als limitierte, physische Ausgabe oder in der digitalen Limited Edition. Das Paket steht nur ein gutes halbes Jahr zum Verkauf bereit und enthält drei fantastische Jump'n'Run-Klassiker, die leicht überarbeitet wurden, um auf modernen Fernsehgeräten besser auszusehen. Weitere Informationen zu den unterschiedlichen Qualitäten der einzelnen Spiele bekommt ihr ab sofort in unserem großen Test von Super Mario 3D All-Stars auf Gamereactor.

Wenn ihr euch fragt, wie diese Spiele im direkten Vergleich mit den Originalen abschneiden, dann haben wir unten für euch einige hilfreiche Vergleichsvideos. Die alten Games auf dem Nintendo 64, der Nintendo Gamecube und der Nintendo Wii haben wir für euch nämlich noch einmal angeschmissen, um Gameplay bereitzustellen, das sich leichter mit den Abschnitten der neuen HD-Version vergleichen lässt. Könnt ihr die Unterschiede ausmachen?

Super Mario 64: Grafikvergleich zwischen dem N64 und der Switch

Super Mario Sunshine: Grafikvergleich zwischen dem Gamecube und der Switch

Super Mario Galaxy: Grafikvergleich zwischen der Wii und der Switch

