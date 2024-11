Super/Man: The Christopher Reeve Story Premiere am Max 7. Dezember

HQ

Der Dokumentarfilm Super/Man: The Christopher Reeve Story wurde fast einstimmig gelobt und mit vielen Preisen ausgezeichnet. Seit ein paar Tagen kann es auch zu Hause gestreamt werden, allerdings nur gegen eine Gebühr. Wann kommt es also zu Ihrem Max-Abonnement?

Dies wurde nun offiziell bestätigt, und anscheinend wird Super/Man: The Christopher Reeve Story am 7. Dezember über Max veröffentlicht. Der Dokumentarfilm erzählt die Geschichte des Mannes, den viele immer noch für den wahren Superman halten, nämlich Christopher Reeve. Er war der erste, der Superman in einem Kinofilm verkörperte, und debütierte 1978 in Superman: The Movie, der insgesamt drei Fortsetzungen hatte.

Leider ist die Geschichte von Reeve nicht ganz glücklich. Ein Reitunfall im Jahr 1995 ließ ihn gelähmt zurück und er starb neun Jahre später. Aber während seiner Zeit im Rollstuhl engagierte er sich sehr für die Verbesserung der Bedingungen für Behinderte, und er trainierte jeden Tag hart, um bereit zu sein, falls es jemals ein Heilmittel für seine Krankheit geben sollte.

Einen Trailer zu Super/Man: The Christopher Reeve Story könnt ihr euch unten ansehen. Werden Sie die Gelegenheit nutzen, um es nächsten Monat zu sehen?