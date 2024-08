Super/Man: The Christopher Reeve Story im ersten offiziellen Trailer gezeigt

Henry Cavill war zweifellos ein fantastischer Superman und wir wissen, dass viele ihn gerne in dieser Rolle gesehen hätten. Aber der klassischste ist natürlich Christopher Reeve, der als erster Superman in einem Blockbuster-Film auf der Leinwand verkörperte (frühere Inkarnationen wurden hauptsächlich für das Fernsehen oder billigere Produktionen gemacht) und 1978 in Superman: The Movie debütierte, der drei Fortsetzungen hatte.

Die Geschichte von Reeves ist jedoch nicht ganz glücklich. Ein Reitunfall im Jahr 1995 ließ ihn gelähmt zurück und er starb neun Jahre später. Während seiner Zeit im Rollstuhl engagierte er sich jedoch stark für die Verbesserung der Bedingungen für Behinderte und trainierte jeden Tag hart, um bereit zu sein, falls es jemals ein Heilmittel für seine Krankheit geben sollte.

Nächsten Monat wird eine Dokumentation über Reeves' Leben in den US-Kinos veröffentlicht, und da sie von Warner finanziert und produziert wird, können wir davon ausgehen, dass sie bald auf HBO Max zu sehen sein wird. Jetzt haben wir einen Trailer für Super/Man: The Christopher Reeve Story, und ihr könnt ihn euch unten ansehen.