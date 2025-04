Super Fantasy Kingdom bereitet farbenfrohes Städtebau-Roguelite für den Sommer 2025 vor

Der Showcase der Triple-i-Initiative hat uns einige gute Nachrichten für Fans von Super Fantasy Kingdom hinterlassen. Das süchtig machende Roguelite-Städtebau- und Verteidigungsspiel, das in einer pixeligen mittelalterlichen Welt spielt, befindet sich in der Endphase der Entwicklung und kündigt ein Veröffentlichungsfenster für das 3. Quartal 2025 auf dem großen Indie-Showcase an.

Das ist zwischen Juni und September, so dass wir dieses Jahr ein erfrischendes Fantasy-Management erwarten können.

Ihr könnt euch den neuen Super Fantasy Kingdom -Trailer unten ansehen.