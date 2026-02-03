Super-Bowl-Werbung kostet jetzt zwischen 7 und 10 Millionen Dollar für 30 Sekunden

HQ

Es gibt nur wenige Sportveranstaltungen, bei denen so viele Augen auf sie gerichtet sind wie der Super Bowl. Natürlich gibt es dieses Jahr eine Weltmeisterschaft, die sie wahrscheinlich um die Spitze schlagen wird, aber die Tradition der Super-Bowl-Werbung zieht immer Leute, die vielleicht nicht einmal NFL-Fans sind, für mindestens einen Abend in den Sport ein. Wir wissen, dass Steven Spielbergs Disclosure Day, Minions 3 sowie The Mandalorian und Grogu alle während der Show Slots geplant haben, und sie haben wahrscheinlich eine enorme Summe Geld dafür bezahlt.

Laut Variety sucht NBC zwischen 7 und 10 Millionen Dollar für einen 30-sekündigen Werbespot. Das könnte erklären, warum einige große Filme wie Avengers: Doomsday, Spider-Man: Brand New Day und alles von Netflix, Apple und Amazon die Serie komplett überspringen.

Da YouTube-Trailer einen Film oder Werbung kostenlos sehen können, ist es heutzutage vielleicht schwer, eine Super-Bowl-Ausgabe zu entschuldigen. Solange jedoch die Tradition des Super Bowl mit einprägsamen Werbespots erhalten bleibt, werden die Leute einschalten, um zu sehen, was passiert – selbst wenn es heutzutage meist nur Promi-Werbespots für Lebensmittel und Produkte sind.

Lifestyle Graphic / Tariq_Mahmud_Naim / Shutterstock

