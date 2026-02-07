Super Bowl LX: Seattle Seahawks und New England Patriots, die laut Experten gewinnen werden

HQ

Der Super Bowl LX findet an diesem Wochenende am Sonntag, den 8. Februar, statt. Nachdem die Favoriten fallen gelassen wurden, einige sogar noch vor den Play-offs, werden die New England Patriots und die Seattle Seahawks um die begehrte Trophäe kämpfen – ein ungewöhnlicher Super Bowl, der dennoch schon vor elf Jahren stattfand, als die Seahawks damals mit 28:24 gewannen.

EA Sports hat bereits ihre traditionelle Prognose gemacht und erwartet, dass die Seahawks erneut gewinnen werden, und zwar mit einem knappen Vorsprung von 23:20. Aber was denken Experten? Laut CBS wird dies das erste Super-Bowl-Duell seit 1981 sein, bei dem beide Teilnehmer Vorsaison-Super-Bowl-Quoten von 50-1 oder mehr hatten.

Die Seahawks scheinen jedoch klare Favoriten zu sein: In einer Umfrage von ESPN mit 58 Experten lobten 48 von ihnen (82,8 %) die Seahawks, wobei die häufigste Prognose 27-17 war. Eine ebenfalls von ESPN erstellte Simulation verschafft Seattle die Oberhand, aber nicht groß, mit 59,6 % Gewinnchancen und einem Durchschnitt von 3,6 Punkten mehr.

Der einzige NFL-Experten bei ESPN, der glaubt, dass die Patriots gewinnen werden (23-20), ist Mike Reiss. "Nur wenige glauben, dass die Patriots gewinnen können. Dafür braucht es die beste Leistung des Jahres von der Offensive Line, und das Gefühl ist, dass sie das in sich haben. Dieses Spiel, wie viele andere, wird an der Line of Scrimmage entschieden", sagte er.

Unterdessen wählten am NFL.com zwei der fünf Experten die Patriots. Warum? "Der Super Bowl wurde in seiner Geschichte fünfmal durch einen Field-Goal-Versuch in den letzten zehn Sekunden des Spiels entschieden, und die Patriots haben zwei dieser fünf Spiele dank Adam Vinatieri gewonnen", sagte Brooke Cersosimo.

Schließlich ist Ali Bhanpuri der Meinung, dass beide Teams extrem gut trainiert sind und sogar mit sechs Siegen mit jeweils 17 Punkten gleichauf in der Liga lagen, sodass das Endergebnis die Gleichheit widerspiegeln wird... Wir erfahren es am Sonntag, beginnend um 23:30 GMT, 00:30 Uhr MEZ.