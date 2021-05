Super Bomberman R Online sprengt nächste Woche Grenzen zu PC und Konsolen

You're watching Werben

Super Bomberman R Online wurde im vergangenen Herbst als exklusiver Stadia-Titel vermarktet, dabei handelt es sich im Grunde nur um ein klassisches Bomberman mit einem Battle-Royal-Touch. Bis zu 64 Spieler können sich in einer Partie gegenseitig in die Luft sprengen und ab kommender Woche dürfen sich diesem explosiven Spaß noch mehr Leute anschließen. Am 27. Mai wird das Spiel für PC, Playstation 4 und Nintendo Switch veröffentlicht. Xbox-Spieler müssen noch länger warten, sie werden aber nicht ausgeschlossen.