Super Bomberman R 2 erscheint im September

HQ

Super Bomberman R 2, die mit Spannung erwartete Fortsetzung des beliebten Multiplayer-Spiels, hat endlich ein offizielles Veröffentlichungsdatum und einen neuen Trailer erhalten, um die Fans zu begeistern. Laut der Ankündigung soll das Spiel am 12. September in physischen Formaten und am 13. September als digitaler Download für alle wichtigen Plattformen veröffentlicht werden. PC, PlayStation, Switch und Xbox.

Der neue Trailer zeigt einige der aufregenden Features des Spiels, darunter neue Karten, Charaktere und Spielmodi. Super Bomberman R 2 wird einen verbesserten Online-Multiplayer mit mehr Möglichkeiten als je zuvor bieten, Gegner zu überlisten und auszumanövrieren. Insgesamt sieht es wie eine vielversprechende Ergänzung der Serie aus, mit vielen neuen Inhalten und Verbesserungen gegenüber dem Vorgänger.

Etwas, worauf man sich freuen kann, vielleicht?