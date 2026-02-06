Super Bomberman Collection für die Switch-Konsolen angekündigt

Eine der kleineren Überraschungen während der gestrigen Nintendo Direct: Partner Showcase war die Ankündigung der Super Bomberman Collection für Switch und Switch 2. Es enthält nicht weniger als sieben verschiedene Spiele (von denen zwei zuvor nicht außerhalb Japans veröffentlicht wurden) aus der klassischen Party-Reihe, verteilt auf zwölf Versionen.

Hier sind die enthaltenen Spiele:



Super Bomberman



Super Bomberman 2



Super Bomberman 3



Super Bomberman 4



Super Bomberman 5



Bomberman



Bomberman II



Das ist natürlich ein ziemlich leckeres Partypaket, aber Tatsache ist, dass es noch mehr gibt, worauf man sich freuen kann – denn die Kollektion hat einen sogenannten Shadow Drop bekommen. Sie wurde nicht nur angekündigt, sondern auch bereits gestartet. Schau dir unten den Trailer zur Super Bomberman Collection an und beeil dich, wenn du schnelle Puzzlespiele und lokalen Mehrspielermodus magst.