Super Battle Golf wird im Sommer für PS5, Xbox Series und Switch 2 erscheinen

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Seit dem Debüt auf dem PC ist Brimstones Super Battle Golf eine riesige Erfolgsgeschichte, da das Projekt innerhalb der ersten Woche Hunderttausende verkaufte Exemplare erzielte, das recht niedrige Produktionsbudget einholte und der Entwickler sich mit einer Menge geplanter Inhalte und Features auf die Zukunft des Titels einschloss.

Es wurde sogar erwähnt, dass eine Konsolenversion geplant ist, und während der Triple-i Initiative Showcase gestern Abend wurde dies bestätigt. Tatsächlich wurde direkt erwähnt, dass das Spiel irgendwann im Sommer für PS5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch 2 erscheinen würde.

Wir haben noch kein festes Datum bekannt, aber der Konsolen-Ankündigungstrailer ist unten zu sehen. Da viele von uns mit den Masters an diesem Wochenende im Golffieber sind, gibt es vielleicht keinen besseren Zeitpunkt, um diese Nachricht zu teilen.