Super Baby Vegeta und Gogeta schließen Saison 3 von Dragon Ball FighterZ ab

Heute Morgen fand das E-Sport-Event "DBFZ Japanese National Championship" zum Spiel Dragon Ball FighterZ statt und für diese besondere Gelegenheit bereitete Publisher Bandai Namco eine spezielle Überraschung vor: Die letzten beiden DLC-Charaktere des dritten Saison-Passes "FighterZ Pass 3" werden im Jahr 2021 veröffentlicht und wir müssen scheinbar nicht mehr sonderlich lange darauf warten. Schon am 15. Januar gesellt sich Baby aus Dragon Ball GT zur bestehenden Kämpferliste des Spiels hinzu. Er übernimmt auch in dieser Umsetzung den Körper von Vegeta, was Arc System Works "Super Baby 2" nennt.

Fans konnten bereits im Verlauf der letzten Woche Hinweise auf diesen Zusatzcharakter erhaschen, vielleicht hat sich Bandai Namco deshalb direkt dazu entschieden, die Spieler nicht länger auf die Folter zu spannen. Die Ankündigungen rund um den FighterZ Pass #3 wurden mit der Enthüllung der noch ausstehenden DLC-Figur abgeschlossen, denn wer das Video bis zum Ende sieht, darf einen Blick auf Gogeta (SS4) werfen, der das Kampfspiel "schon bald" vervollständigen soll. Ob die Entwicklung des Titels anschließend beendet ist, wissen wir aktuell nicht.

Im FighterZ Pass 3 von Dragon Ball FighterZ bekommt ihr neben diesen beiden noch ausstehenden Figuren jedenfalls bereits jetzt die drei DLC-Charaktere Kefla, Goku (Ultra Instinct) und Master Roshi. Ein einzelner Zusatzcharakter kostet online für gewöhnlich 5 Euro, der gesamte dritte Season Pass schlägt mit 20 Euro zu Buche (ihr spart beim Kauf aller Figuren also fünf Euro im Vergleich zum Einzelkauf).

Quelle: Bandai Namco.