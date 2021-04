Sumo Digital schiebt Hood: Outlaws and Legends Season-Pass-Struktur unter

You're watching Werben

Am 10. Mai erscheint Hood: Outlaws & Legends auf aktuellen PC-, Playstation- und Xbox-Plattformen, doch für die Entwickler bei Sumo Digital wird das nur der erste Schritt sein. Sie werden im kommenden Jahr regelmäßige Updates für das Live-Service-Spiel veröffentlichen und listen die groben Eckdaten bereits in einer frühen Roadmap auf. Drei kommende Saisons mit "wichtigen Gameplay-Ergänzungen" und neuen Spielinhalten wollen sie in den kommenden Wochen und Monaten nachreichen.

Genau wie in anderen Live-Service-Spielen werden Spieler kostenlos auf einige dieser Inhalte zugreifen dürfen, während viele andere Optionen hinter einer Bezahlschranke versteckt sind. Über das Battle-Pass-Modell sollen wohl vor allem kosmetische Outfits, Waffen-Skins und Banner in das Multiplayer-Spiel gelangen. Bereits am 7. Mai beginnt die Phase "Season 0 - Litha" für all diejenigen, die sich frühen Zugang zum Spiel gesichert haben, indem sie vorbestellt haben. Wie lange eine Saison in Hood: Outlaws & Legends dauert, ist nicht klar.